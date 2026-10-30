Современная архитектура международных отношений в Евразии переживает этап глубокой трансформации, где экономическая прагматика все чаще сталкивается с грузом политических противоречий, исторических обид и вопросов национальной безопасности. В фокусе этого сложного переплетения интересов находятся отношения между Баку и Москвой. На фоне прозвучавших в октябре 2026 года заявлений российской стороны о перспективах расширения энергетического сотрудничества перед Азербайджаном встает комплекс стратегических вопросов. Главный из них заключается не в том, стоит ли отвечать на предложения о партнерстве, а в том, какова реальная цена этого сближения. Баку сегодня демонстрирует редкий для региона пример суверенной внешней политики, где прагматичный экономический расчет не подменяет принципиальной защиты национальных интересов и достоинства граждан. Это делает анализ азербайджано-российского диалога особенно актуальным, свободным от наивных иллюзий и заранее заготовленных пропагандистских штампов.

Чтобы понять отправную точку нового этапа, необходимо признать, что энергетическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном не строится на пустом месте. Оно имеет солидную институциональную и коммерческую историю. Достаточно вспомнить, что российская компания «ЛУКОЙЛ» владеет значимой долей в разработке стратегического месторождения «Шах-Дениз», интегрируя российский капитал в ключевые экспортные проекты Азербайджана. Однако осенью 2026 года Москва обозначила намерение выйти на качественно новый уровень взаимодействия. Проблема, однако, заключается в том, что в публичной плоскости эти инициативы пока остаются на уровне деклараций: в официальных заявлениях не обозначены ни конкретные новые проекты, ни четкие объемы поставок, ни графики их реализации.

Для Баку это создает необходимость жесткого прагматичного анализа. Первый вопрос, на который должны ответить азербайджанские стратеги, — какую практическую и измеримую выгоду получит республика от новых энергетических договорённостей? Азербайджан сегодня — это не просто транзитный узел, а самостоятельный и уверенный игрок на глобальном энергетическом рынке, ключевой поставщик газа в Европу через Южный газовый коридор. Любые новые инициативы Москвы должны оцениваться через призму того, не создадут ли они скрытых коммерческих или политических рисков.

Особое измерение этой проблемы — турецкий рынок, который является стратегическим приоритетом для Баку. Российская сторона на официальном уровне пытается успокоить партнеров, заявляя, что не считает Азербайджан конкурентом на этом направлении, несмотря на то что сама поставляет в Турцию значительно большие объемы газа. Однако дипломатические заверения об отсутствии конкуренции — это еще не юридически и коммерчески выверенные договоренности о распределении рыночных ниш. Для Азербайджана принципиально важно, чтобы любое потенциальное сотрудничество с Россией не размывало его самостоятельную экспортную роль и не создавало ситуаций, при которых интересы Баку могут быть принесены в жертву геополитическим маневрам Москвы на турецком или европейском направлениях. Баку тщательно оберегает свою субъектность, и любые попытки навязать асимметричные условия встретят жесткий институциональный отпор.

Однако экономика и энергетика существуют не в вакууме. Особую остроту любому диалогу придает человеческое и политическое измерение, которое невозможно вынести за скобки под лозунгом «экономика отдельно, политика отдельно». Последние годы, и в особенности 2025-й, стали временем серьезных испытаний на прочность двустороннего доверия. Общественное мнение и официальный Баку не могут просто так перевернуть страницу после трагических событий 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, когда в ходе силовой операции российских правоохранительных органов погибли два человека азербайджанского происхождения. Этот инцидент вызвал не просто всплеск эмоций в обществе, но и жесткую, принципиальную реакцию Министерства иностранных дел Азербайджана, потребовавшего официальных извинений и прозрачного расследования.

К этому следует добавить системное раздражение Баку публичной риторикой в российских СМИ. Ярким примером стали провокационные высказывания российского телеведущего Владимира Соловьёва в эфире государственного телеканала, которые были не просто замечены, а получили жесткое публичное осуждение со стороны азербайджанского истеблишмента. Эти эпизоды — задокументированная реальность, маркеры того, как часть российской политико-информационной машины продолжает относиться к партнерам по Южному Кавказу без должного уважения.

Именно поэтому возникает второй фундаментальный вопрос: готова ли российская сторона подкрепить свои красивые заявления о стратегическом партнерстве реальными изменениями в тех сферах, где у Баку возникли глубокие и обоснованные претензии? Партнерство не может строиться исключительно на сиюминутной потребности Кремля в обходе санкций, диверсификации маршрутов или демонстрации прорыва международной изоляции. Если Москва искренне заинтересована в Азербайджане как в надежном партнере, о чем говорит высшее российское руководство, то это требует глубокой трансформации подходов. Это требует не только уважения к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, но и гарантий безопасности и соблюдения прав азербайджанских граждан на территории самой России, а также прекращения токсичной риторики в медиапространстве.

Анализ текущей ситуации приводит к главному выводу: современный Азербайджан находится в той фазе государственного развития, когда он абсолютно не обязан искусственно выбирать между прагматичным экономическим сотрудничеством и национальной принципиальностью. Баку доказал свою способность вести гибкую многовекторную игру, успешно взаимодействуя с Турцией, Западом и Россией одновременно. Государство способно прагматично вести переговоры в сфере энергетики и поддерживать торговые связи, и в то же время жестко требовать уважения к своим национальным интересам, своим гражданам и своим принципам.

Вопрос сегодняшнего дня звучит предельно остро: допустимо ли сотрудничать после кризиса? Ответ утвердительный — сотрудничать можно и нужно, если это выгодно экономике. Но настоящий вопрос заключается в другом: насколько новые договорённости способны защитить интересы Азербайджана и послужить надежным предохранителем от повторения прежних проблем? И здесь мяч полностью на стороне Москвы. Если партнерство действительно стратегическое, оно должно измеряться не только абстрактными формулировками на энергетических форумах в Сочи или Баку, но и конкретными, проверяемыми действиями российской стороны, способными восстановить то разрушенное доверие, без которого любые долгосрочные проекты остаются лишь замками из песка.

Автор

Агиль Гахраманов