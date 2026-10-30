Эстрадный артист, актер и телеведущий Геннадий Хазанов посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает #, Хазанов возложил цветы к его могиле.

В ходе визита артист также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, отдав дань уважения ее памяти и возложив цветы.

Геннадий Хазанов также почтил память легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева, возложив цветы к его могиле.

Напомним, 1 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный вечер Геннадия Хазанова «Я зарастаю памятью». В программе — воспоминания артиста о жизни и сцене, встречи с известными людьми, истории из личного архива и уникальные видеоматериалы.