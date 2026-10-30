«Мы договорились об ускорении процессов делимитации и демаркации границы с Азербайджаном».

Как сообщает #, об этом заявил Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

По его словам, данный вопрос обсуждался как на заседании межправительственной комиссии, так и в ходе двусторонней встречи.

«Мы выразили надежду, что работа в рамках этого процесса будет продвигаться очень быстрыми темпами. Как вам известно, наша позиция по данному вопросу остаётся неизменной. Мы должны увидеть прогресс. Это наша просьба и обращение к Азербайджану, на которые мы получили очень искренний ответ. Вместе с нашими азербайджанскими друзьями мы стремимся добиться прогресса в тех областях, где до сих пор не было достигнуто никаких подвижек», — добавил он.