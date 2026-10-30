Госдепартамент США не объявил 29 октября срок регистрации участников лотереи грин-карт, которая должна состояться в этом году, несмотря на вынесенное ранее судебное постановление, обязавшее ведомство опубликовать информацию до этой даты. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

По ее информации, Апелляционный суд девятого округа США приостановил действие постановления нижестоящего суда южного округа штата Калифорния, которое обязывало американское внешнеполитическое ведомство возобновить программу для потенциальных иммигрантов. Тем самым суд удовлетворил ходатайство администрации президента США Дональда Трампа на время рассмотрения ее апелляции.

До этого американская юридическая фирма Red Eagle Law, представлявшая интересы заявителей, подала в суд на администрацию за фактическую приостановку лотереи грин-карт. Суд постановил, что компания не имеет правовых оснований для иска, поскольку программа «была учреждена для поощрения иммиграции, а не для обогащения юридических фирм». Суд, однако, дал понять, что не поддерживает решение Вашингтона фактически приостановить проведение лотереи. «Мы не поддерживаем решение Госдепартамента об отмене программы», — указано в постановлении суда.

В середине октября суд южного округа штата Калифорния удовлетворил обращение Red Eagle Law и обязал Госдепартамент США возобновить лотерею грин-карт. Ведомство должно было объявить сроки регистрации до 29 октября и открыть прием заявок до 1 ноября. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, по состоянию на 30 октября никакой новой информации о программе и сроках ее проведения в 2027 финансовом году (начался в США 1 октября 2026 года) ведомство пока не опубликовало.