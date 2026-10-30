Стоимость биткоина опустилась ниже $77 тыс. на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 3:31 мск биткоин подешевел на 4,23% за сутки, до $76 953.

До этого сообщалось, что Binance, возможно, взломали — с горячих кошельков криптобиржи зафиксировали отток $3,5 млрд сразу в пяти блокчейнах.

Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао в социальной сети X заявил, что ситуация похожа на взлом. Он подчеркнул, что больше не управляет Binance. Чжао также выразил благодарность компаниям Tether Limited и Circle за заморозку их криптовалютных токенов на суммы приблизительно $971 млн и $823 млн.