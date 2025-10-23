Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Саму биржу Минюст США оштрафовал на рекордные 4,3 млрд долларов. В апреле прошлого года он был приговорен к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег.

Как сообщили в Белом доме, Трамп «воспользовался своими конституционными полномочиями» и помиловал Чжао, «которого администрация Байдена преследовала в рамках своей войны против криптовалют».

«Действия администрации Байдена серьезно подорвали репутацию США как мирового лидера в сфере технологий и инноваций. Война администрации Байдена с криптовалютами окончена», — сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.

Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы в апреле прошлого года за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. По словам прокуроров, которые требовали приговорить Чжао к трем годам тюрьмы, незаконные транзакции, совершенные под его руководством, «нанесли значительный ущерб национальной безопасности США».

До этого, в ноябре 2023 года, Чжао покинул пост руководителя Binance и согласился заплатить штраф в размере 50 млн долларов.

Саму биржу Минюст США оштрафовал на рекордные 4,3 млрд долларов и ввел жесткий контроль за ее деятельностью, заявив, что компания стала «колоссальным центром отмывания денег», через который преступные организации провели миллиарды долларов незаконных средств.

Как отмечает Wall Street Journal, помилование Чжао, вероятно, откроет Binance путь к возвращению на американский рынок. Компания была лишена права работать в США после того, как в 2023 году признала себя виновной в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, судимость Чжао оставалась серьезным препятствием для бизнеса Binance по всему миру, осложняя получение лицензий и открытие банковских счетов.