Современная архитектура безопасности и политического влияния на Ближнем Востоке переживает глубокую трансформацию, ключевыми катализаторами которой выступают как внутренние электоральные процессы в западных демократиях, так и сдвиги в региональном балансе сил. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах традиционно служат барометром общественного мнения и индикатором стабильности правящей администрации, однако их резонанс давно вышел за пределы американской внутренней политики, напрямую определяя траекторию ближневосточных конфликтов. На фоне электоральных циклов в Вашингтоне наблюдается синхронное ослабление позиций двух ключевых политических тяжеловесов последнего десятилетия — Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Этот тектонический сдвиг происходит параллельно с беспрецедентной консолидацией арабского политического элемента внутри институциональных систем стран региона, что в совокупности формирует совершенно новый стратегический ландшафт, где традиционные сценарии силового доминирования уступают место многополярному торгу и жесткому позиционному противостоянию.

Американские выборы продемонстрировали усталость электората от поляризующей риторики и затяжных внешнеполитических кризисов, что немедленно отразилось на политическом капитале Дональда Трампа. Даже находясь вне официальных государственных постов или ведя борьбу за возвращение в Белый дом, Трамп олицетворяет определенный тип резкого, транзакционного подхода к международным делам, который сегодня все труднее конвертировать в стабильные геополитические дивиденды. Его тесная некогда увязка с ультраправым крылом израильского истеблишмента сегодня работает как токсичный фактор в условиях, когда американское общество все острее осознает цену бесконечных ближневосточных авантюр. Ослабление позиций Трампа сигнализирует о кризисе той модели одностороннего давления, которая доминировала в вашингтонском дискуссии в период так называемых «Соглашений Авраама», обнажая их неспособность разрешить базовый конфликт безопасности в регионе без учета глубинных интересов всех вовлеченных акторов.

Синхронно с американскими политическими турбулентностями кризис легитимности и властного ресурса настиг и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Долгое время строивший свою политическую карьеру на образе незаменимого защитника еврейского государства от экзистенциальных угроз, сегодня Нетаньяху сталкивается с жесткими внутренними и внешними ограничениями, истощившими его ресурс влияния. Провал первоначальных расчетов на быстрый силовой разгром региональных прокси-сил Ирана и неспособность реализовать концепцию победоносного блицкрига подорвали стратегический авторитет израильского руководства. В этих условиях способность Нетаньяху диктовать Вашингтону свою волю или рассчитывать на безусловную карт-бланш-поддержку со стороны США существенно снизилась, особенно на фоне меняющейся демографической и политической структуры самого американского истеблишмента, где поддержка Израиля перестала быть двухпартийным консенсусом.

Параллельно с эрозией позиций традиционных лидеров наблюдается мощный подъем политического веса арабского сектора в парламентах и институтах власти стран региона и даже внутри самого Израиля, где арабские партии и общественные движения учатся виртуозно использовать институциональные рычаги влияния. Арабские депутаты и политические элиты перестали быть маргинальным элементом парламентских баталий, превратившись в реальную силу, способную блокировать кабинеты министров, диктовать повестку дня в вопросах социальной справедливости и национальной идентичности, а также жестко оппонировать милитаристским бюджетам. Этот внутренний рост позиций силы арабского населения создает принципиально иные условия для любого израильского правительства, вынужденного теперь оглядываться не только на внешние угрозы, но и на консолидированное сопротивление внутри собственной законодательной системы, где арабский голос звучит все увереннее и бескомпромисснее.

В контексте этого многоуровневого кризиса лидерства вопрос о неизбежности полномасштабной войны с Ираном приобретает особую остроту, превращаясь из гипотетического сценария в пугающую практическую вероятность. Неудавшийся блицкриг в секторе Газа и в отношении ливанской «Хезболлы» обнажил пределы возможностей традиционного проецирования силы Израилем и его западными союзниками, показав, что Иран и его так называемая «ось сопротивления» обладают глубокой эшелонированной обороной и способностью вести изнуряющую войну на истощение. Когда классические методы силового принуждения демонстрируют свою неэффективность, у радикального крыла израильских и американских ястребов остается все меньше альтернатив прямому удару по иранской ядерной инфраструктуре. Это делает неизбежным сценарий эскалации, поскольку Тегеран, осознавая слабость своих оппонентов и внутренний раскол в их тылах, демонстрирует все меньшую готовность к компромиссам, видя в текущем моменте исторический шанс окончательно переломить региональный баланс в свою пользу.

Однако за риторикой неизбежной войны скрывается прагматичный вопрос: что же действительно будет с Ираном после того, как первоначальные планы по его быстрому сокрушению потерпели крах? Оставлять Ирану статус регионального гегемона и сохранять за ним контроль над критически важными транспортными артериями западные державы изначально не планировали, но геополитическая реальность диктует свои суровые правила. Блицкриг провалился именно потому, что Тегеран смог выстроить системную сеть сдерживания, сделав любую прямую интервенцию слишком дорогой для мировой экономики. В этих условиях простой отказ от борьбы и молчаливое признание доминирования Ирана в регионе кажутся маловероятными для Вашингтона, который традиционно рассматривает потерю контроля над ближневосточными углеводородами как стратегическое поражение глобального масштаба.

Особым узлом в этом геополитическом клутке остается Ормузский пролив — водная артерия, через которую проходит значительная часть мирового экспорта нефти и через которую Иран способен в любой момент перекрыть кислород мировой экономике. Оставлять Тегерану беспрепятственную доминацию над Ормузским проливом означает передать в руки исламской республики мощнейший рычаг энергетического шантажа всего Запада и азиатских гигантов вроде Китая и Индии. До сих пор любые попытки создать международные коалиции для гарантированного патрулирования пролива наталкивались на нежелание региональных монархий Персидского залива становиться мишенью для иранских ракетных ударов. Иран продемонстрировал, что может эффективно использовать этот географический козырь, превращая Ормузский пролив в зону перманентной напряженности, где любое неосторожное движение может спровоцировать глобальный экономический коллапс.

Поражение стратегии блицкрига ставит перед США и их союзниками мучительную дилемму: либо смириться с формированием устойчивого иранского пояса влияния от Загроса до Средиземного моря, либо пойти на беспрецедентную по масштабам эскалацию с туманными перспективами. Переход к стратегии изнурения через санкции и кибератаки уже доказал свою ограниченную эффективность, поскольку иранская экономика адаптировалась к изоляции, наладив прочные торговые и военно-технические связи с Пекином и Москвой. В таких условиях надежды на то, что внутренние экономические трудности автоматически приведут к смене режима в Тегеране, выглядят иллюзорными, особенно учитывая способность иранского истеблишмента жестко подавлять любые проявления социального недовольства с помощью хорошо отлаженного репрессивного аппарата.

На фоне этих геополитических шахмат арабский фактор в парламентах играет роль непредсказуемого множителя хаоса для традиционных прозападных элит. Арабские депутаты, опирающиеся на настроения разочарованных масс, все громче выступают против любых попыток втянуть их страны в новые американские авантюры против Ирана, требуя смещения фокуса на внутреннее развитие и региональное сотрудничество. Это создает ситуацию паралича, когда правительства номинально союзных США арабских государств опасаются открыто поддерживать антииранские инициативы Вашингтона, опасаясь взрыва социального гнева внутри собственных парламентских республик и монархий с сильными представительскими институтами. В результате пространство для маневра у западной дипломатии сужается до минимума, а любые агрессивные действия против Ирана теперь грозят обернуться не региональной изоляцией Тегерана, а изоляцией самих США и Израиля.

Ослабление Дональда Трампа лишает ближневосточную игру того элемента непредсказуемого шантажа, к которому привыкли региональные игроки в прошлые годы, когда любое резкое заявление из Вашингтона могло перевернуть шахматную доску. Сегодня американская внешняя политика более инерционна, но от этого не менее опасна, так как загнана в рамки глубокого внутреннего раскола накануне новых электоральных баталий. В таких условиях администрация США часто действует реактивно, пытаясь замазать структурные провалы дипломатии демонстрацией силы там, где требуется тонкий баланс интересов. Нетаньяху, зажатый в тиски собственных судебных преследований и военных неудач, напротив, склонен к эскалации именно потому, что продолжение войны остается его единственным билетом на сохранение власти, что делает израильского премьера крайне ненадежным и опасным партнером даже для Вашингтона.

Вопрос о судьбе Ормузского пролива и иранской доминации упирается не столько в военный потенциал авианосных ударных групп США, сколько в политическую волю Запада нести издержки затяжного геополитического противостояния. Оставить Ирану этот регион в качестве зоны его исключительного влияния означает для США признание конца однополярного мира на Ближнем Востоке и фактическую передачу ключей от глобальной энергетической безопасности в руки шиитского духовенства. Однако попытка силой выбить Иран с этих позиций после провала блицкрига потребует мобилизации ресурсов, к которой американское общество явно не готово, учитывая накопившиеся внутренние социально-экономические проблемы и усталость от бесконечных заграничных интервенций.

В итоге складывается парадоксальная ситуация, в которой ни одна из сторон не способна одержать быструю и решительную победу, но каждая обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сделать поражение противника невыносимым. Иран закрепил свои позиции благодаря стратегической выдержке и провалу силовой альтернативы со стороны Израиля, чей премьер стремительно теряет остатки былого влияния. Арабские парламентарии и политические силы вносят в этот расклад элемент демократического противовеса, блокируя любые попытки реализовать сценарии открытой агрессии без оглядки на народный мандат. Война в Иране перестала быть делом одного лишь военного планирования генеральных штабов, превратившись в сложнейшее уравнение, где электоральные тренды в Вашингтоне, кризис лидеров в Тель-Авиве и подъем арабского политического самосознания переплетаются в единый узел, разрубить который простым ударом меча уже никому не удастся.

Автор

Агиль Гахраманов