В Испании число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов к югу от Мадрида увеличилось в четверг с 69-ти до 74-х. Об этом сообщило министерство транспорта.

Ведомство не предоставило подробностей о новых жертвах катастрофы, ставшей одной из самых смертоносных железнодорожных аварий в Европе в нынешнем столетии. В результате столкновения пострадало множество пассажиров.

На месте трагедии продолжают работать сотни полицейских и сотрудников экстренных служб; родственников пропавших призывают откликнуться и предоставить образцы ДНК, чтобы помочь в процедуре опознания.

Катастрофа произошла в среду утром, когда поезд, следовавший из Мадрида в Севилью, на полном ходу врезался в стоящий состав в провинции Толедо. Судя по аудиозаписям, один из скоростных поездов получил разрешение на движение, несмотря на то что примерно в 25 км впереди него остановился другой поезд.

29 октября в стране начался трехдневный траур. На государственных зданиях приспущены флаги, массовые мероприятия отменены или будут проводиться в ограниченном формате в знак уважения к памяти жертв. (svoboda.org)