Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард досрочно покидает свой пост. Как сообщили в пресс-службе ЕЦБ в четверг, 29 октября, Лагард уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. Сама Лагард уведомила об этом Управляющий совет ЕЦБ и председателя Евросовета Антониу Кошту.

Преемник Лагард будет назначен Евросоветом «в соответствии с процедурой выдвижения кандидатур, предусмотренной статьей 283 Договора о функционировании Европейского Союза», указали в ЕЦБ. Управляющий совет тепло поблагодарил Лагард за работу, отмечается в сообщении.

Срок полномочий Кристин Лагард должен был истечь в октябре 2027 года, напомнило агентство Reuters.

Уход Лагард позволяет уходящему президенту Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу решить вопрос о новом назначении до выборов во Франции в апреле 2027 года, поясняет агентство dpa. О возможности ее досрочного ухода было известно давно. Правые популисты во главе с Марин Ле Пен могут победить на выборах во Франции, что может затруднить назначение нового руководства ЕЦБ, уточнило dpa.

Цель досрочной отставки Лагард, по всей видимости, состоит в том, чтобы обеспечить избрание на пост главы ЕЦБ кандидата, придерживающегося умеренных проевропейских взглядов, отмечала DW ранее. При этом даже добровольный досрочный уход может вызывать опасения по поводу независимости ЕЦБ, отмечали эксперты. Банк призван работать без политического вмешательства, а его мандат сосредоточен на обеспечении ценовой стабильности, защищенной договорами о создании Евросоюза. Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе денежно-кредитная политика банка останется неизменной.

Лагард может перейти на работу во Всемирный экономический форум, пишет Reuters. Глава Евросовета Кошту сообщил, что процедура определения преемника Лагард будет начата уже 29 октября.