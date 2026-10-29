Целая группа депутатов парламента Армении устроила драку прямо в зале заседаний. Точное число участников инцидента, который произошел утром в четверг, 29 октября, неизвестно, однако судя по видеозаписям, опубликованным местными СМИ, в нем приняли участие несколько десятков представителей правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения».

Ситуация на заседании Национального собрания Армении обострилась во время выступления депутата от «Гражданского договора» Тарона Чахояна. Его высказывания вызвали резкую реакцию оппозиционных парламентариев — между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку и драку.

Чахоян напомнил главе фракции «Сильная Армения» Нареку Карапетяну, что двоюродный брат последнего до сих пор не извинился за заявление, сделанное им перед парламентскими выборами, о том, что в случае прихода к власти они намерены создать отдельное министерство для удовлетворения потребностей женщин.

Нарек Карапетян начал говорить с места, а затем подошел к трибуне, после чего завязалась драка.

Как передает издание News.am, вице-спикер парламента Ваагн Алексанян бросил стул в сторону оппозиционеров. У одного из депутатов пошла кровь из носа, у другого была порвана одежда.

Председатель парламента Рубен Рубинян сперва отказался прервать заседание, заявив, что все должны видеть, что происходит в парламенте страны. Однако после того, как депутаты начали обмениваться ударами, был объявлен перерыв, в зал прибыли сотрудники службы безопасности. Между тем, по сообщениям СМИ, конфликт продолжился и в фойе.

Рубен Рубинян и премьер-министр Армении Никол Пашинян возложили ответственность за произошедшее на оппозиционную фракцию и ее главу Нарека Карапетяна. По утверждению спикера парламента, потасовка началась с первого удара депутата от «Сильной Армении» Гарника Давтяна.

«Я осуждаю насилие, но поддерживаю действия фракции ГД сегодня, потому что если кто-то оппозиционер, это не значит, что он может быть наглым. В тот момент, когда член фракции «Сильная Армения» в Национальном Собрании вел себя нагло с трибуны и не извинился, несмотря на призывы, просьбы и обращения, стало ясно, что этим же все закончится. Я возлагаю всю ответственность за произошедшее на оппозицию и, да, приветствую действия депутатов фракции ГД. Стулом или чем-то еще, это адекватно и это правильно», — сказал Пашинян, имея в виду замечание о том, что вице-спикер НС Ваагн Алексанян бросил стул в оппозиционных депутатов.

В свою очередь депутаты от оппозиции настаивают на том, что драка была «организована» с целью отвлечь внимание общественности от «провальной внешней политики» правительства во главе с Пашиняном. Депутат от фракции «Сильная Армения» Марианна Каграманян заявила журналистам, что ответственность за стычку несет спикер Рубинян. По ее словам, «он поощрял подстрекательство со стороны провокатора — депутата правящей силы Тарона Чахояна и никак не пытался вмешаться в происходящее».