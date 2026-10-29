Полиция и руководство Центральной избирательной комиссии Израиля опровергли заявления партии «Ликуд» о «массовых подтасовках на избирательных участках в арабских населенных пунктах». Полиция подчеркнула, что день голосования характеризовался минимальным количеством инцидентов по сравнению с предыдущими кампаниями, а обвинениям в масштабных махинациях нет никаких разведывательных или следственных подтверждений.

Высокопоставленный источник в полиции в беседе с изданием «Гаарец» также охарактеризовал распространяемую информацию как абсолютно беспочвенные спекуляции, отметив общее снижение числа жалоб на мошенничество с бюллетенями.

Ранее партия «Ликуд» выпустила резкое заявление, обвинив арабские партии в «краже выборов с целью уничтожения еврейского государства». Партия заявила о передаче в полицию, ШАБАК и Центризбирком сотен свидетельств уголовных преступлений. В перечне заявленных нарушений фигурируют тысячи конвертов с наличными деньгами и бюллетенями партии РААМ, факты насилия и угроз в адрес членов избирательных комиссий, присутствие нескольких человек за ширмой для голосования, использование поддельных удостоверений личности, расхождения между числом выданных конвертов и количеством проголосовавших, а также применение запрещенного программного обеспечения для мобилизации электората. «Ликуд» потребовал проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона.

А Симха Ротман, председатель Комиссии по законодательству и член Центральной избирательной комиссии, заявил, что в день выборов в арабском секторе имела место «избирательная коррупция в масштабах, о которых государство Израиль не знало».

Исполняющий обязанности гендиректора ЦИК Дин Ливне в интервью радиостанции «Решет Бет» заявил об отсутствии оснований считать выборы «украденными». Он пояснил, что комиссия, как и всегда, проводит глубокую проверку всех поступающих жалоб. Касательно текущей ситуации с подсчетом голосов Ливне сообщил, что из 450 тысяч «двойных конвертов» обработано уже около 300 тысяч. Ожидается, что подсчет завершится к полудню, что позволит опубликовать окончательные результаты до начала этапа дополнительного контроля.

Заявления «Ликуда» о махинациях расходятся с данными независимых наблюдателей. По информации «Гражданского дозора за выборами», на всех 1372 участках в арабских населенных пунктах присутствовал хотя бы один представитель коалиции, а на 88% из них находились представители самого «Ликуда». Более того, на 24% этих участков дежурили наблюдатели от «Дозора». Отсутствие сообщений о массовых нарушениях с мест в режиме реального времени при столь плотном контроле вызывает вопросы к обоснованности послевыборных претензий.

При этом наблюдатели зафиксировали несколько случаев незаконного сбора данных об избирателях вопреки запрету БАГАЦа, однако большинство этих инцидентов было связано именно с представителями «Ликуда» и других коалиционных фракций.

Политической подоплеке происходящего предшествовала публикация в «Гаарец» накануне дня голосования. Издание сообщало о подготовке «Ликудом» масштабной кампании по делегитимизации результатов в арабском секторе на случай поражения коалиции. Согласно материалу, вложенные в систему наблюдения миллионы шекелей предназначались не только для обеспечения прозрачности, но и для заблаговременного сбора масштабного «досье», которое могло бы стать базой для заявлений о фальсификациях в случае необходимости.

На фоне политического противостояния председатель ЦИК судья Ноам Сольберг направил письмо главе ШАБАКа Давиду Зини с призывом расследовать серьезные подозрения во вмешательстве в избирательный процесс. Речь идет о возможном иностранном финансировании сил, действующих против интересов Израиля. В своем обращении Сольберг сделал оговорку, что не может свидетельствовать о характере этих подозрений. Днем ранее в эфире 14-го канала прозвучала информация о поданной в полицию жалобе, согласно которой миллионы шекелей, предположительно поступившие из враждебных государств, использовались для скупки голосов в арабском обществе. (israelinfo.co.il)