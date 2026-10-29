Возбуждено уголовное дело в связи с хулиганскими действиями в отношении сотрудников «Центра анализа и информации Real» в средней школе в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, трое участников инцидента установлены и привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия для всестороннего и объективного расследования инцидента и правовой оценки действий участников конфликта.

Напомним, вчера в средней школе №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, произошло нападение на съемочную группу REAL TV.

Как передает Trend, один из предполагаемых участников инцидента — H.Тагылы — занимается профессиональным боксом. По имеющейся информации, он принимал участие в мероприятиях Федерации бокса Азербайджана, а также играет в одном из детских футбольных клубов.

Выяснилось также, что спустя несколько часов после инцидента он оставил комментарий к одной из публикаций о случившемся в социальной сети.

Отвечая пользователям, которые комментировали кадры происшествия, он написал в своем профиле в Instagram: «Пусть никто не высказывает мнение, не разобравшись в ситуации».

Напомним, нападение на журналистов в школе №225 произошло накануне. Съемочные группы телеканалов прибыли на место после того, как ученик седьмого класса упал из окна во время урока.

По имеющейся информации, во дворе школы между журналистами и группой лиц возник конфликт. Во время инцидента оператора и стажера REAL TV избили, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также сообщается об избиении сотрудника телеканала Space.