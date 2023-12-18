Раскрыты незаконные действия должностных лиц Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает #, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В результате расследования, проведенного на основании полученной информации о незаконных действиях сотрудников публичного юридического лица «Национальный центр гематологии и трансфузиологии» Минздрава Азербайджанской Республики в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что должностные лица указанного медицинского учреждения в феврале-мае 2023 года поставили ложный диагноз заболевания крови без прохождения гематологического обследования многим здоровым гражданам, обратившимся в Центр, и таким образом им были предоставлены поддельные медицинские документы для предъявления в Министерство труда и социальной защиты населения и Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, дающие право на инвалидность и освобождение от военной службы.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Расследование по уголовному делу продолжается.