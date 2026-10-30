Размер лицензионного сбора, взимаемого с домохозяйств Великобритании за вещание корпорации BBC , может увеличиться со £180 (порядка $241) до £202,6 (более $271) к 2031 году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на прогноз Управления по бюджетной ответственности (OBR).

Как отмечает издание, повышение сбора произойдет, несмотря на сокращение числа зрителей BBC примерно на 500 тыс. в год. К 2031 году аудитория корпорации, по прогнозам британских властей, сократится примерно на 2,7 млн, до 19 млн человек.

Глава BBC Мэтт Бриттин выступает против нынешней модели финансирования, считая ее малоэффективной, поскольку многие британцы не хотят платить сбор. Газета связывает падение уровня популярности корпорации с ростом рейтингов стриминговых сервисов и интернет-платформ.

BBC получает финансирование преимущественно за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домохозяйства в Великобритании. Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет £180 (более $240) в год, а для черно-белого — £60,5 ($80). Платить ее приходится даже тем домохозяйствам, у которых нет телевизора при условии, что люди смотрят прямой эфир, например, на видеохостинге YouTube, на компьютерах, планшетах или телефонах. Оплачивать лицензию должны даже слепые, но им предоставляется скидка в 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается. За счет телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около £3,8 млрд ($5 млрд), что составляет примерно 65% от ее общего бюджета.