Префектура полиции Парижа вновь вводит комендантский час в двух районах французской столицы в связи с запланированными на выходные массовыми акциями протеста. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на распоряжение властей.

Ограничения будут действовать в районе площади Республики и в квартале Шатле — Ле-Аль в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник с 23:00 до 06:00 по местному времени.

Как отмечается в распоряжении префектуры, проведение в субботу манифестации против снижения покупательной способности требует дополнительных мер безопасности. «Меры полиции, направленные на поддержание порядка, такие как комендантский час, в нынешних условиях остаются настоятельно необходимыми», — говорится в документе.

24 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков 17 октября МВД республики увеличило число задействованных в охране порядка полицейских и жандармов с 10 тыс. до 70 тыс. Во многих городах властями были запрещены уличные акции, а также введен комендантский час. По данным ведомства, в акциях 24 октября приняли участие 410 тыс. человек, профсоюз CGT насчитал 800 тыс. Глава МВД Лоран Нуньес заявил, что в ходе новых манифестаций, запланированных на 31 октября, для охраны порядка будут задействованы также спецназ и бронированные автомобили.