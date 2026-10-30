Азербайджан является активным участником реализуемых в регионе проектов.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на XIII саммите Совета глав государств ОТГ в Анкаре.

Он отметил, что географическое положение, экономический потенциал и энергетические ресурсы ОТГ создают широкие возможности для дальнейшего усиления ее роли в международном транспорте, торговле и энергетической безопасности:

«Азербайджан – активный участник реализуемых в этом направлении региональных проектов. Развитие Среднего коридора, реализация Зангезурского коридора и расширение транспортных связей между нашими странами увеличат наши экономические возможности».

По словам Байрамова, главная цель – использовать эти возможности не только для транзита, но и для развития взаимной торговли, промышленного сотрудничества и инвестиций.

«Наше сотрудничество в области энергетики, цифровых связей и новых технологий приобретает новое содержание. Азербайджан не только является надежным поставщиком традиционных энергоресурсов, а также играет важную роль в создании «зеленой» энергетики и цифровых связей между Центральной Азией и Европой», — сказал Байрамов.