Страны ЕС приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).​​​​

Кроме того, глава Евросовета отметил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество.

«ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение», — написал Ш.Мишель.

Он назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

Итак, для Грузии произошло долгожданное событие, она получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Что это значит для Грузии? Каких внутри- и внешнеполитических изменений стоит ожидать в ней? И как это отразится на соседях Грузии по региону — Армении и Азербайджане? Какую пользу способно принести им?

Своими соображениями по этому поводу поделились с # известные эксперты соседней страны.

Дипломат, аналитик Мамука Гамкрелидзе:

— Вчера было принято безусловно историческое решение для Грузии. Наша страна уже долго шла к этой цели, начиная с участия в программе ЕС «Восточное партнёрство». Затем было соглашение о свободной торговле с ЕС, евроинтеграция и виза-либерализация. Теперь мы сделали ещё один шаг к большой цели — стать полноправным членом ЕС.

Надо признать, что Грузия выполнила всего лишь часть условий Брюсселя для получения статуса и возможно пока не заслуживала этой чести, но решение принималось в большей степени в соответствии с политической оценкой ситуации в Восточной Европе. Здесь локомотивом выступала Украина и необходимость её быстрого продвижения по пути к ЕС. Думаю, определённую роль сыграла и общая ситуация на Южном Кавказе. Армения стала выказывать всё больший интерес к ЕС, и прогресс Грузии будет служить стимулом для стран региона. Кроме того это будет способствовать уже начатому выдавливанию РФ из Южного Кавказа.

Что касается изменений для Грузии, на внешнеполитической арене больших сдвигов я не ожидаю. Правительство и дальше будет придерживаться избранной мультивекторной политики.

Главные перипетии будут развиваться в самой Грузии. Октябрь 2024-го — время выборов. Думаю, ЕС особенно пристально будет следить за прозрачностью проведения голосования.

Кроме этого Грузии предстоит пройти ещё один этап по пути в ЕС — открытие диалога. Для этого нужно будет выполнить перечень уже требований, а не рекомендаций, как это было до сих пор, и ЕС будет значительно строже следить за прогрессом Грузии. Думаю, этот процесс позитивно отразится и на самой Грузии, и на регионе в целом.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Для Грузии это означает техническую возможность внедрения европейских стандартов, которые несомненно помогут в развитии страны. Будут ли эти европейские стандарты внедряться? Кое-какие будут, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности и развития инфраструктуры. Кое-какие не будут, в данном случае речь идет о таких институтах как выборы и судебная система. Это точно не при этой власти.

Что касается внешней политики, здесь нынешним властям придется больше лавировать, чтобы усидеть как на стуле евроинтеграции, так и на стуле бизнеса с Россией («ничего личного, только бизнес»).

Ну, а что касается наших соседей, это однозначно хорошая новость, так как это создает возможность создания оптимальных условий для региональных проектов, которые замкнуты именно на Европу.