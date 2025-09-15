Армении необходимо доработать стратегию национальной безопасности с учетом новых реалий в регионе, возникших на Южном Кавказе после договоренностей с Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа.

Как сообщают армянские СМИ, об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил сегодня в Ереване на международной конференции «Комплексная безопасность и устойчивость 2025».

По его словам, система безопасности, на которую в Армении возлагали большие надежды до осени 2020 года и в последующий период, оказалась нежизнеспособной.

«Говоря о новой стратегии безопасности, то здесь произошло интересное обстоятельство: когда настал август, чтобы начать доработку текста, случилось 8 августа, и можно сказать, что 8 августа (саммит в Вашингтоне — ред.) в целом изменило нашу среду безопасности. Поэтому нам необходимо обсудить этот момент», — подчеркнул Григорян.