Армения получила от Азербайджана новую редакцию предложений по мирному соглашению между странами.

Как передает Новости Армении, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Армянская сторона получила последние предложения от Баку по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», – сказала Бадалян.

О том, что Азербайджан передал Армении ответ на предложения по мирному соглашению, ранее в эфире телеканала AzTV заявил и глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Он также не исключил возможное проведение встреч сторон в 2024 году.