В ночь на 15 ноября украинские военные атаковали три предприятия российского военно-промышленного комплекса, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам в Нижнекамске, одном из главных нефтехимических центров России, расположенном более чем в тысяче километров от украинской границы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и ключевая производственная площадка холдинга «Сибур». На территории предприятия раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Завод производит синтетические каучуки, синтетический полиизопрен, бутиловые каучуки и пластмассы. Эта продукция имеет не только гражданское, но и военное назначение. В частности, синтетический каучук используют для изготовления шин военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнителей, шлангов и других резинотехнических изделий.

Отдельные виды синтетических каучуков также применяются в качестве связующего вещества в твёрдом ракетном топливе, в частности для баллистических ракет «Искандер».

Рядом была поражена единственная установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе «ТАИФ-НК». Это крупный нефтеперерабатывающий комплекс с глубиной переработки более 95%. Он работает с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом, а его продукцию используют для производства топлива, нефтехимического сырья и нужд российской армии.

На территории завода также зафиксирован пожар. Масштабы ущерба на обоих предприятиях в настоящее время уточняются.

В эти же сутки под удар попало АО «Монолит» в городе Трубчевске Брянской области. Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов.

Кроме того, завод производит запчасти и компоненты, а также занимается металлообработкой.

В Силах обороны подчеркнули, что такие удары направлены на подрыв военно-экономического потенциала России и уменьшение ее возможностей обеспечивать армию необходимыми ресурсами.