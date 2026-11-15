Суд государственной безопасности Иордании приговорил к смертной казни трех исполнителей теракта, совершенного 23 октября в православной церкви в провинции Эль-Карак. Об этом сообщило иорданское информационное агентство Petra.

Суд признал подсудимых виновными по девяти эпизодам совершения «террористических актов, повлекших гибель людей». Их также признали виновными в «совершении терактов с применением оружия и боеприпасов», в сговоре с целью совершения вооруженных терактов и в пропаганде идей террористической группировки. Одного из осужденных, кроме того, признали виновным в предоставлении средств для финансирования терактов. Приговор может быть обжалован. По закону он в любом случае подлежит рассмотрению в Кассационном суде Иордании.

23 октября трое террористов открыли огонь в православной церкви Святого Георгия в районе Хаммуд провинции Эль-Карак. По данным Минздрава, жертвами нападения, совершенного во время панихиды, стали 9 человек, еще 34 получили ранения. Нападавшие скрылись, однако впоследствии были задержаны иорданскими силовиками.