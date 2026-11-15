Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас опубликовала в соцсети X сообщение о том, что подразделения военно‑морской операции ЕС провели высадку на танкер MV MIDAG в акватории Средиземного моря. По её данным, судно может входить в состав так называемого российского «теневого флота» и следовало под фиктивным флагом.

Проверка была реализована в рамках мандата миссии Евросоюза Irini. Каллас отдельно подчеркнула, что действия сил ЕС соответствовали положениям статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву, регламентирующей право на осмотр судов в открытом море.

Результаты досмотра подтвердили, что танкер MV MIDAG действительно использовал ложный флаг. Прочие обстоятельства проверки, а также возможные последующие шаги в отношении судна публично не раскрываются.

Каллас также напомнила о намерении глав министров иностранных дел стран-участниц ЕС утвердить завтра, 16 ноября, новые антироссийские санкции. В них войдут в том числе банки и компании, поддерживающие, по версии Брюсселя, деятельность «теневого флота».

Российская сторона не заявляла о принадлежности данного судна к отечественному флоту.

Миссия Irini функционирует в Средиземноморье с 2020 года и по своему формальному мандату призвана обеспечивать соблюдение оружейного эмбарго в отношении Ливии. При этом практика досмотров судов в международных водах неоднократно становилась поводом для дискуссий о пределах допустимых полномочий и юридической обоснованности подобных операций.