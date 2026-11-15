Израильская разведслужба «Моссад» передала ЦРУ данные о том, что Иран якобы намерен совершить покушение на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей его администрации. Об этом 14 ноября сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Израиль подтвердил разведданные по просьбе американской стороны после того, как спецслужбы США попросили «Моссад» проверить эту информацию», — говорится в публикации.

По данным издания, сведения израильской разведки также подтвердила еще одна западная спецслужба. Угрозы, как утверждают собеседники газеты, включают возможность атак с применением беспилотников со взрывчаткой.

В связи с этим некоторые высокопоставленные представители администрации США были временно переведены в защищенные объекты, а публичные выступления Трампа на открытых площадках сократили. Для мероприятий с участием президента также ввели дополнительные меры безопасности.

Газета The New York Times 10 ноября узнала, что министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу в целях безопасности. Причиной назывались якобы поступавшие в адрес Бессента угрозы со стороны Ирана. (iz.ru)