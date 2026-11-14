Сенатор прокомментировал сообщение о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск из стран НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире. Об этом Коттон написал в соцсети X, сообщает eurointegration.com.ua.

Он назвал абсурдным требование России, чтобы страны НАТО отвели свои войска от собственных границ.

«Путин в очередной раз доказал, что не намерен серьезно относиться к заключению мира путем переговоров. На данный момент дальнейшие переговоры – это фарс», – заявил сенатор.

По его мнению, Путин согласится остановить войну только тогда, когда осознает, что не может победить.

«Мы должны помочь Украине доказать ему это», – добавил Коттон.