Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) номинирует на пост федерального президента ФРГ бывшего чемпиона мира по футболу Томаса Бертольда. Об этом в субботу, 14 ноября, заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла.

По его словам, Германии требуется «действительно беспартийный федеральный президент», который сможет распространить среди населения страны «новое чувство единства». Хрупалла также добавил, что Бертольд пользуется популярностью среди немцев, а во время пандемии выступал против мер государства по борьбе с распространением коронавируса, «не считаясь с последствиями для себя».

Политик отдельно напомнил о победе Бертольда на чемпионате мира по футболу в Италии 1990 года. Всего бывший игрок бундестим провел 62 матча за сборную ФРГ, а также играл в «Штутгарте» и мюнхенской «Баварии».

Как пишет dpa, выдвижение АдГ собственного кандидата имеет скорее символическое значение, поскольку ультраправая партия не располагает большинством в Федеральном собрании.

30 января 2027 года Федеральное собрание Германии, в состав которого входят 630 депутатов бундестага и столько же выборщиков от федеральных земель, должно принять решение, кто сменит Франка-Вальтера Штайнмайера на посту федерального президента.

Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ располагает большинством голосов. Штайнмайер после двух сроков на посту федерального президента больше не сможет баллотироваться.

Правящий блок выдвинул на пост федерального президента председательницу ландтага Баварии Ильзе Айгнер. В 2008-2013 годах 61-летняя политик занимала пост министра сельского хозяйства Германии. (DW)