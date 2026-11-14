Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана MİDA вновь объявило о продаже квартир в рамках программы социального жилья. На этот раз гражданам предложено 1 049 квартир в четырёх жилых комплексах — в Баку, Ширване и Евлахе. Онлайн-выбор квартир должен начаться 16 декабря. На первый взгляд, новость выглядит обнадёживающей: государство продолжает расширять доступ к жилью, которое должно быть доступнее рыночного. Однако за привлекательной формулировкой «льготное жильё» скрывается вопрос, который для многих семей оказывается гораздо важнее самого объявления: а смогут ли они фактически оплатить выбранную квартиру?

Главное противоречие нынешнего предложения заключается в различиях условий финансирования. В бакинском комплексе «Бинагади» выставлено 839 квартир, ещё пять квартир предлагаются в комплексе «Говсан». Но именно для этих столичных объектов, согласно опубликованным условиям, предусмотрена покупка исключительно за собственные средства — без возможности воспользоваться льготной ипотекой. Совершенно другая ситуация складывается в регионах: в Ширване предлагается 201 квартира, в Евлахе — четыре, и для этих объектов предусмотрена ипотека под 4% годовых. Получается, что наиболее масштабное предложение сосредоточено в столице, но самые удобные условия кредитования распространяются преимущественно на региональные квартиры.

Именно здесь начинается социальная дискуссия. Ведь потребность в доступном жилье особенно остро ощущается в Баку и на Абшероне, где сосредоточены рабочие места, образовательные учреждения, медицинские услуги и значительная часть экономической активности страны. Для многих молодых семей переезд в другой регион — не просто вопрос выбора квартиры. Это решение, которое может потребовать смены работы, поиска нового источника дохода, устройства детей в другие учебные заведения и перестройки всей привычной жизни. Поэтому наличие дешёвого жилья в Ширване или Евлахе не всегда означает, что оно становится реальной альтернативой квартире в Баку.

Механизм социальной жилищной политики должен учитывать не только стоимость квадратного метра, но и финансовые возможности тех, для кого эта программа создаётся. Семья, которая соответствует требованиям MİDA, может иметь право участвовать в приобретении жилья, но это ещё не означает, что у неё есть необходимая сумма на банковском счёте. Между формальным правом на льготную квартиру и реальной возможностью её купить существует серьёзная разница. Если для столичных квартир требуется полная оплата собственными средствами, то главным преимуществом программы для значительной части потенциальных покупателей становится не доступность жилья, а возможность приобрести его по цене, которая, возможно, ниже рыночной, но всё равно требует значительного первоначального капитала.

Если посмотреть на опубликованные цены, становится понятнее, почему вопрос вызывает столько обсуждений. В Бинагади трёхкомнатные квартиры предлагаются от 98 415 манатов, четырёхкомнатные стоят 133 650 манатов, а пятикомнатные — 211 275 манатов. В Говсане четырёхкомнатная квартира оценена в 118 800 манатов. Это уже не символические суммы, которые можно накопить за короткое время. Даже если цена оказывается привлекательнее предложений частного рынка, покупателю всё равно необходимо располагать значительными средствами. Для семьи со средним доходом накопить такую сумму без кредита, продажи другой недвижимости или серьёзной финансовой поддержки родственников крайне непросто.

Региональные цены выглядят заметно доступнее. В Ширване двухкомнатная квартира стоит 54 815 манатов, трёхкомнатная — от 69 160, четырёхкомнатная — от 93 765 манатов. В Евлахе однокомнатная квартира предлагается за 43 225 манатов, трёхкомнатная — от 70 490, четырёхкомнатная — 103 740 манатов. Все указанные суммы включают НДС. Однако здесь важно не сравнивать исключительно цифры. Цена квартиры — лишь одна часть расходов. Необходимо учитывать место работы, транспорт, повседневные потребности семьи и перспективы трудоустройства. Для человека, работающего в Баку, квартира в Ширване может оказаться доступнее по цене, но переезд способен повлечь дополнительные расходы, которые со временем сведут часть экономии на нет.

Особого внимания заслуживает ипотечная ставка в 4% годовых, которая предусмотрена для квартир в Ширване и Евлахе. При минимальном первоначальном взносе и максимальном сроке кредитования в 30 лет ежемесячные платежи начинаются примерно от 236 манатов в Ширване и от 186 манатов в Евлахе. На первый взгляд, это действительно привлекательные условия, особенно на фоне стоимости аренды жилья в крупных городах. Но необходимо понимать: речь идёт о минимальных расчётных платежах, а не об универсальной сумме для любой квартиры. Итоговая нагрузка зависит от стоимости конкретного объекта, первоначального взноса, срока кредита и решения банка. Более того, воспользоваться ипотекой смогут только те покупатели, которые заранее получили предварительное одобрение банка и разместили соответствующий документ в своём электронном кабинете.

Здесь возникает ещё один важный вопрос: почему механизм доступной ипотеки не распространяется на столичные комплексы? Конечно, у государства могут быть экономические и финансовые основания для такого распределения. Возможно, учитываются бюджетные возможности программы, особенности стоимости строительства, объёмы выделяемых ресурсов и другие факторы. Но с социальной точки зрения именно жители Баку сталкиваются с особенно высоким давлением на жилищный бюджет. Арендная плата, стоимость недвижимости и повседневные расходы в столице существенно влияют на способность молодых семей самостоятельно решить жилищный вопрос. Поэтому было бы полезно, чтобы ответственные структуры подробнее разъяснили гражданам, почему льготное ипотечное финансирование доступно для региональных объектов, но отсутствует для квартир в Бинагади и Говсане.

При этом нельзя игнорировать и положительную сторону программы. MİDA предлагает не просто квартиры на бумаге, а жильё с полной отделкой, кухонной мебелью, системой отопления «комби» и установленными счётчиками воды, газа и электричества. На квартиры имеются выписки из государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности. Это существенно: покупатель получает возможность приобрести готовое жильё, а не квартиру, в которую после заключения сделки придётся вкладывать дополнительные десятки тысяч манатов на ремонт, оборудование кухни и подключение необходимых коммуникаций. Для семей, которые годами откладывают деньги на собственное жильё, подобные условия имеют реальную практическую ценность.

Отдельный интерес представляет электронная система выбора. Продажа начнётся 16 декабря в 11:00 и продлится до 13:00. Выбор квартир в порядке ожидания предусмотрен с 12:00 до 13:00. Участвовать смогут граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». При этом дата регистрации кабинета и его порядковый номер не дают преимуществ при выборе: зарегистрированные участники обладают равными правами. Такой подход должен обеспечивать более равные условия доступа, однако сама процедура требует от граждан внимательности и технической готовности. Важно заранее проверить доступ к личному кабинету, изучить планировки, площади, стоимость квартир и условия банков-партнёров. Тем, кто рассчитывает на ипотеку, необходимо заблаговременно получить предварительное согласие банка.

Но электронная прозрачность сама по себе не решает главной проблемы — финансовой доступности. Можно создать современную систему выбора, обеспечить равные условия регистрации и выставить на продажу более тысячи квартир, однако всё это не гарантирует, что жильё достанется именно тем семьям, которые больше всего в нём нуждаются. Если человек имеет право участвовать в программе, но не располагает необходимыми средствами, его формальное преимущество перед обычным покупателем недвижимости остаётся ограниченным. Социальная эффективность такой программы должна оцениваться не только количеством выставленных квартир и скоростью их реализации, но и тем, насколько реально представители целевых категорий могут воспользоваться предоставленной возможностью.

Есть и другой аспект, который заслуживает общественного внимания: соотношение между количеством квартир и масштабом жилищной потребности. Из 1 049 выставленных объектов 839 приходятся на Бинагадинский комплекс, то есть основная часть предложения сосредоточена именно там. В Говсане предлагается всего пять квартир, в Евлахе — четыре. Поэтому объявление о продаже более тысячи объектов звучит масштабно, но география и распределение предложения имеют значение не меньше общего числа. Для человека, который ищет жильё в конкретном районе Баку, тысяча квартир по всей стране не означает тысячу доступных вариантов именно для него. Государственная жилищная политика должна учитывать не только общее количество построенных объектов, но и реальное распределение спроса по городам и районам.

Было бы неправильно сводить эту тему к простому противопоставлению столицы и регионов. Развитие регионального жилищного строительства само по себе необходимо: оно может поддерживать экономическую активность, создавать условия для закрепления населения и стимулировать развитие городов за пределами Баку. Но такая политика будет по-настоящему эффективной только тогда, когда строительство жилья сопровождается развитием рабочих мест, транспортной доступности, медицинской и образовательной инфраструктуры. Иначе квартира в регионе рискует превратиться в формально доступный объект, который семья не выбирает не потому, что не хочет жить в другом городе, а потому, что не может перенести туда свою экономическую и социальную жизнь.

В конечном счёте программа MİDA демонстрирует одновременно и возможности, и ограничения государственной жилищной политики. С одной стороны, предлагаются готовые квартиры, государственная система электронного выбора, подтверждённые права собственности и ипотека под 4% для отдельных региональных объектов. С другой — наиболее крупная часть предложения в Баку доступна только при оплате собственными средствами, а значит, значительная часть потенциальных покупателей может оказаться перед финансовым барьером. Поэтому главный вопрос заключается не в том, много ли квартир выставлено на продажу, а в том, насколько доступными они становятся для обычной семьи. Ведь смысл социального жилья состоит не просто в том, чтобы построить квартиры и объявить о продаже. Его настоящая задача — помочь человеку, который годами снимает жильё, воспитывает детей и живёт от зарплаты до зарплаты, наконец получить возможность обзавестись собственным домом. И если эта возможность зависит прежде всего от наличия крупной суммы накоплений, обществу закономерно хочется понять, где именно заканчивается льгота и начинается недоступность.

Агиль Гахраманов