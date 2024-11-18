Бакинскую климатическую конференцию ООН изначально называли самой сложной, поскольку главный вопрос обсуждений – финансовый. Стороны решили, что прежних 100 млрд долларов в год недостаточно для финансирования глобальных климатических программ, поскольку такими темпами не получится противостоять парниковому эффекту, добиться снижения вредных выбросов в атмосферу и понизить темпы потепления до 1,5 °C.

Поэтому главный вопрос бакинской климатической конференции ООН – финансовый. Во-первых, на COP 29 предстоит согласовать новую цель климатического финансирования. По мнению сторон, она должна быть адекватна мерам в области климата. Само собой разумеется, финансовая нагрузка ложится на развитые страны, поскольку именно они – главные загрязнители планеты. Кроме самой суммы, наиболее остро стоит вопрос о форме денежных выплат – будут ли средства предоставляться развивающимся государствам в виде кредитов или же уязвимые страны получат эти деньги безвозмездно. Это, пожалуй, наиболее важная часть дискуссии.

Правительства развивающихся стран заявляют, что кредиты могут ухудшить их финансовое положение и в целом сделают бедную часть планеты еще беднее. При этом стороны солидарны в главном пункте – нынешних 100 млрд долларов, выделяемых в рамках прежней финансовой цели, недостаточно. Поэтому в Баку должны прийти к выводу: сколько потребуется средств из различных источников – в их числе государственные и частные инвестиции, финансирование по линии банков развития и благотворительные взносы. Нынешний саммит проходит под девизом скорейшей помощи развивающимся странам. По словам президента COP 29 Мухтара Бабаева, COP29 станет «истинным показателем коллективного прогресса в достижении целей Парижского соглашения».

«Крайне важно обеспечить значимый результат по Новой количественной финансовой цели (NCQG). Это будет стимулировать эффективные действия по борьбе с изменением климата», — сказал он в ходе «Открытого диалога председательства с представителями НПО и сторонами».

Как уже говорилось, стороны намерены прийти к соглашению по более амбициозной цели климатического финансирования. В рамках этого шага на бакинской конференции будут пересмотрены в сторону расширения национальные климатические планы (ОНУВ).

«Несмотря на то, что эти планы не являются универсальными и определяются на национальном уровне, все они должны соответствовать трем критериям: содержать новые амбициозные цели по выбросам, охватывающие всю экономику, все парниковые газы и позволяющие сохранить в пределах досягаемости цель по ограничению роста глобальной средней температуры полутора градусами Цельсия. Они должны содержать разбивку по секторам экономики и парниковым газам; быть реалистичными, подкрепленными проработанными нормативными актами, законами и финансированием для обеспечения достижения целей и реализации планов», — говорится в заявлении исполнительного секретаря РКИК ООН Саймона Стила по Обобщающему докладу по Определяемым на национальном уровне вкладам за 2024 год.

Наиболее значимым прогрессом, достигнутым уже в первый день бакинской конференции сторон, делегаты, эксперты и ведущие мировые СМИ считают достигнутую договоренность по самому спорному подпункту статьи Парижского соглашения – 6.4., предусматривающему торговлю квотами на выбросы углерода через единый рынок, контролируемый ООН. По словам министра экономики Микаила Джаббарова, стороны добились определенных подвижек. «Полагаю, у нас уже есть первые положительные результаты по статье 6.4. Более десяти лет не удавалось найти общее решение. И в первый день работы COP в Баку страны договорились о едином механизме. Это свидетельствует о том, что мы можем достичь задуманного, когда объединяем усилия», — сообщил глава ведомства.

По данным Financial Times, на климатическом саммите COP29 достигнута договоренность о запуске многомиллиардных углеродных рынков, регулируемых правилами ООН по выбросам. «Несмотря на избрание Дональда Трампа на прошлой неделе, страны пытаются показать, что борьба с изменением климата будет продолжаться и в будущем. Прогресс на первых переговорах побудил COP29 принять правила на глобальных рынках для торговых инструментов, отражающих уровень выбросов углекислого газа», — пишет издание.

По словам корреспондента Bloomberg Джона Эйнгера, участники переговоров по климату добились прогресса в первый день климатического саммита COP29, согласовав правила глобального углеродного рынка, управляемого Организацией Объединенных Наций. В статье подчеркивается: «Стороны утверждают, что новый рынок станет «золотым стандартом» торговли выбросами, открывая путь для миллиардов долларов финансирования проектов по сокращению выбросов в развивающемся мире. Покупатели, в основном из богатых стран, смогут достичь своих климатических целей, получая кредиты от проектов, направленных на снижение загрязнения».

О деталях достигнутого соглашения пока не сообщается. Однако известно, что участвующая в саммите российская компания по производству полимеров и каучуков — СИБУР уже провела свыше 15 сделок с углеродными единицами, позволивших покупателям и партнерам компании снизить или полностью погасить углеродный след своей деятельности. Российский бизнес акцентирует на важности проведения трансграничных сделок с углеродными единицами в рамках 6-й статьи Парижского соглашения по климату. «Бороться с глобальным потеплением возможно только совместными усилиями, а трансграничная торговля углеродными единицами в свою очередь позволит объединить углеродные рынки разных стран», — говорится в выступлении деловых кругов соседней страны.

Сложный набор положений 6-ой статьи изначально считался наиболее спорной и центральной частью повестки обсуждений бакинской климатической конференции. В ожидании саммита сторон М. Бабаев отмечал, что эта статья — предмет многочисленных переговоров предыдущих COP и нынешней COP29 в Баку: «Часть вопросов согласована, часть — нет. Если страны смогут прийти к согласию по 6-ой статье, включающей важнейшие подпункты 6.2, 6.4 и 6.8, то это будет очень важным решением на COP29», — пояснял президент COP29.

Ключевая статья Парижского соглашения включает три механизма в подпунктах 6.2, 6.4 и 6.8. Это учет и торговля углеродными квотами, реализация климатических проектов в соответствии с централизованным механизмом ООН для торговли углеродными квотами и кредитами и так называемые нерыночные подходы к смягчению последствий изменения климата и соответствующей адаптации экономик. По словам М. Бабаева, готовый документ имелся по последнему подпункту. Остальные наиболее проблематичные части статьи – предмет обсуждений между сторонами в рамках текущего саммита.