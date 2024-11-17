Международная конференция COP 29 становится удачной площадкой дли бизнес-диалога, расширяя возможности местных компаний к перспективному сотрудничеству с крупным иностранным бизнесом.

В рамках проходящей конференции национальное правительство обсуждает возможности сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Для этого министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором саудовской компании ACWA Power Марко Арчелли, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в области возобновляемых источников энергии. Стороны подчеркнули необходимость усилить эффективность ВИЭ и увеличить долю альтернативных источников энергии в местном энергетическом секторе, сообщается в официальных сводках.

В центре обсуждений находились вопросы расширения инвестиционных возможностей саудовского энергетического гиганта в нашей республике, а также углубление его сотрудничества с Государственной нефтяной компанией (SOCAR). Все это подается с акцентом на продвижение усилий по декарбонизации и переходу к устойчивому энергетическому будущему. На данный момент правительство заявляет, что совместно с ACWA Power в республике будет реализовано несколько проектов в сфере альтернативной энергетики. Это солнечные электростанции в Билясуварском и Нефтчалинском районах мощностью 445 МВт и 315 МВт. Кроме этого, уже завершено строительство солнечной электростанции мощностью 230 МВт, реализуемое ближневосточной компанией Masdar совместно с SOCAR.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первый проект компании ACWA Pоwer в нашей стране – ветряную электростанцию Хызы – Абшерон мощностью 240 МВт. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по разработке проектов морской ветроэнергетики мощностью 3,5 ГВт в Каспийском море – этот проект называют первым в области местной морской ветроэнергетики. Нынешняя встреча отличается вниманием сторон к техническим деталям – стороны обсудили планы по созданию системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 200 МВт (BESS) для зеленого энергетического коридора, соединяющего Каспийское море с Черным морем и Европой.

Также началась работа над инициативами по производству зеленого водорода, являющимся частью более широкой стратегии Азербайджана по декарбонизации и переходу к устойчивой энергетике.

Две новые солнечные электростанции находятся сейчас в центре обсуждений на полях бакинской климатической конференции. По словам министра энергетики Пярвиза Шахбазова, успешно завершен процесс привлечения финансирования для строительства Билясуварской и Нефтчалинской электростанций. «Общая стоимость этих проектов составляет 670 млн долларов, а финансировать их будут Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Соглашение от 16 ноября демонстрирует успешное партнерство Азербайджана и поддерживает реализацию проектов солнечной энергетики с Masdar. Оно также отражает доверие инвесторов и международных финансовых институтов к нашей стране», — написал глава ведомства в соцсети «Х».

Интерес к участию в проектах по солнечной и ветряной энергетики проявляет в ходе COP 29 и французский энергетический гигант TotalEnergies. Компания рассматривает возможность участия в проектах по солнечной и ветровой энергетике в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Перспективы сотрудничества обсуждались в ходе переговоров в Баку 15 ноября между генеральным директором TotalEnergies Патриком Пуянне и представителями правительства Азербайджана.

Ранее TotalEnergies объявила о намерении построить в Нахчыване солнечные и ветровые электростанции мощностью 250 МВт, а также системы хранения энергии. Эти проекты направлены на стимулирование развития возобновляемой энергетики в регионе и снижение зависимости от традиционных углеводородных ресурсов.

Несмотря на плановое развитие зеленой энергетики и энергетического перехода, нефте- и газодобыча остаются остаются в приоритете. На площадке климатического саммита стороны обговорили планы по разработке газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море. В Минэнергетики отмечают, что за девять месяцев этого года с месторождения добыли больше 1,1 млрд кубометров газа – добыча там началась в июле прошлого года, а под занавес года достигнет 1,5 млрд кубометров.

В рамках бакинской конференции Азербайджан демонстрирует комплексный подход к планам по развитию ВИЭ и стратегически важной для страны нефтегазовой сферы. На этом фоне Госнефтекомпания объявила о планах выпуска зеленых облигаций для поддержки экологически устойчивых проектов. В компании сообщили, что средства от выпуска облигаций будут направлены на проекты, соответствующие зеленой повестке компании. «SOCAR завершила все необходимые приготовления, включая получение рейтинга по вопросам экологии, социальной ответственности и управления (ESG) и повышение кредитного рейтинга», — говорится в заявлении ГНКАР.

Глобальная зеленая повестка подтолкнула компанию к интеграции в сферу зеленой энергии. Ранее SOCAR объявила про основание своей дочерней компании SOCAR Green. Дочка ГНКАР приняла активное участие в инициативах по созданию новых ВИЭ-мощностей. Так, в июне этого года SOCAR Green подписала соглашение с Masdar о реализации проектов в области возобновляемой энергетики общей мощностью 1 ГВт. В своем недавнем выступлении на климатическом саммите ее директор Эльмир Мусаев сообщил, что SOCAR находится на пороге преобразования в национальную энергетическую компанию.

По его словам, мандат компании выходит за рамки проектов в области солнечной и ветровой энергетики: «Мы также активно работаем над исследованиями и развитием технологий улавливания углерода, его использования и хранения, а также производства «зеленого водорода». В рамках этих проектов мы пересматриваем инфраструктуру SOCAR и адаптируем ее под зеленые инициативы. SOCAR сотрудничает с BP в рамках программы Climate and Sustainability Lighthouse, что способствует декарбонизации активов компании».

В руководстве SOCAR Green заявляют о цели декарбонизации для SOCAR и активном участии Государственной нефтяной компании в проектах энергетического перехода. В частности отмечается, что менее чем за два года был сформирован портфель проектов в области возобновляемой энергии общей мощностью 1,4 ГВт. «Например, мы сотрудничаем с компанией “Tota”, реализуем проект совместно с BP для декарбонизации нефтегазового терминала в Баку. С китайскими партнерами разрабатываем проект солнечной энергетики общей мощностью 160 МВт», — пояснил Э. Мусаев.

COP 29 становится удачной площадкой для деловых решений. Несколько дней назад в рамках климатического саммита была запущена Климатическая платформа для бизнеса, инвестиций и благотворительности. По задумке, это решение призвано собрать вместе лидеров в сфере бизнеса, финансов и благотворительности для совместных действий по достижению целей Парижского соглашения.