Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает канцелярия президента Финляндии, западные лидеры инициировали разговор, чтобы обсудить «агрессивную войну России в Украине, а также дипломатические усилия по прекращению войны и укреплению мира и стабильности в Европе».

Отмечается, что этот разговор стал продолжением встречи, состоявшейся в Осло 20 октября. В ходе подготовки были проведены консультации с Украиной.

«Финляндия и Норвегия являются соседями России, и обе страны – убежденные сторонники Украины. Целью звонка было передать президенту Путину позицию Украины о предстоящих мирных переговорах в Абу-Даби», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля рассказала, что в ходе разговора Путин дал свою «оценку текущей ситуации в зоне конфликта» в Украине, также «затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Севера Европы».

«Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении.

Лидеры Финляндии и Норвегии во вторник в связи со звонком Путину подчеркнули, что представляют только свои страны и не выступают от имени всей Европы. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сожаление по поводу того, что они действовали «в одиночку».

«Я весьма скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована ни с кем из нас. Честно говоря, я не понимаю, на что рассчитывают эти две страны, выдвигая подобную инициативу», — сказала Фредериксен журналистам во время проходившей в Финляндии встречи лидеров стран Северной Европы — в том числе Стере и Стубба. Стере отверг критику: «В наше время недопустимо, чтобы канал связи с российским руководством был только у администрации США. Европейские страны тоже должны иметь возможность вести такой диалог», — заявил норвежский премьер.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас обсуждают, кто мог бы представлять европейские страны на переговорах с президентом России. Как отмечало Politico, обсуждение активизировалось после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге.

Это первые прямые переговоры между Путиным и европейскими лидерами с июля 2025 года – тогда он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

20 октября в Осло состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского. В ней также принял участие президент Финляндии Александр Стубб – впоследствии на пресс-конференции он заявил, что во время переговоров были найдены «некоторые элементы мирного урегулирования, которые будут представлены в Санкт-Петербурге». На следующий день Уиткофф встретился в Петербурге с Путиным. (svoboda.org)