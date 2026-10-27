Криминальная тематика всегда привлекала внимание общества, особенно когда речь идёт о громких историях, необычных судьбах и людях, вокруг которых складываются легенды. Однако в эпоху социальных сетей возникает вопрос: где проходит граница между интересом к подобным историям и формированием привлекательного образа криминального мира? Особенно важно задуматься об этом, когда подобный контент становится доступен подросткам, которые только формируют представления о силе, авторитете и жизненном успехе.

В Азербайджане, как и во многих других странах, общественную обеспокоенность вызывают сообщения о драках, ножевых ранениях и тяжёлых происшествиях с участием несовершеннолетних. Сами по себе отдельные случаи ещё не доказывают, что подростковая преступность повсеместно растёт, — для такого вывода необходимы сопоставимые официальные данные. Но эти события дают повод задуматься о том, какую роль играют окружение, социальные сети и популярные образы в отношении молодёжи к насилию. Ведь опасная тенденция может начинаться не с самого преступления, а с постепенного восприятия агрессии как признака уверенности, а криминальной репутации — как источника внимания и признания.

Нож в школьном конфликте — уже не просто предмет, оказавшийся под рукой. Когда подросток носит его «для уверенности», хвастается им перед сверстниками или считает угрозу признаком силы, это говорит о тревожной перемене: криминальное поведение может привлекать ещё до того, как человек совершил преступление. Опасность начинается не только в тот момент, когда оружие применяют, но и тогда, когда насилие превращается в символ престижа, а страх окружающих начинают принимать за уважение.

В Азербайджане общественное беспокойство вызывают сообщения о драках, ножевых ранениях и тяжёлых преступлениях с участием несовершеннолетних. Однако важно не подменять тревогу утверждением, будто подростковая преступность повсеместно растёт: для такого вывода нужны сопоставимые официальные данные за несколько лет. И всё же каждый случай насилия заставляет задавать вопрос не только о наказании, но и о том, что происходит до того, как конфликт заканчивается больницей или гибелью человека. Почему для части молодых людей агрессия становится способом самоутверждения, а криминальная репутация — желанным социальным капиталом?

Одним из факторов, усиливающих эту тенденцию, становятся социальные сети. Там можно раскрутить практически любой образ, превратить человека в героя публикаций, окружить его ореолом загадочности и представить его биографию как историю о влиятельности, деньгах, связях и способности внушать страх. Чем громче имя, чем провокационнее содержание и чем больше споров вызывает персонаж, тем выше вероятность, что его будут обсуждать, пересылать и рекомендовать другим пользователям. Алгоритмы не всегда различают общественно полезный материал и контент, который привлекает внимание за счёт скандала. В результате криминальная эстетика получает дополнительную рекламу, даже если автор публикации утверждает, что всего лишь рассказывает о чьей-то жизни.

Особую тревогу вызывает то, что в информационном пространстве Азербайджана всё чаще можно встретить попытки раскрутки криминальных персонажей через видеоролики, интервью, громкие рассказы, музыкальные произведения и так называемые мейханы. Сам по себе жанр мейханы не имеет отношения к преступности: это часть культурной традиции, форма импровизационного словесного искусства, способная поднимать самые разные темы. Но когда произведение строится на восхвалении криминального авторитета, демонстрации опасных связей, угрозах и романтизации насилия, культурная форма становится инструментом продвижения совершенно иных ценностей. Важно оценивать не жанр и не происхождение исполнителя, а конкретное содержание и тот образ поведения, который предлагается аудитории как достойный подражания.

Ещё опаснее, когда криминальный ореол пытаются создавать вокруг людей, известных предпринимательской, общественной или благотворительной деятельностью. Иногда в публикациях меценатов и состоятельных людей без достаточных оснований связывают с криминальной средой, а слухи подаются почти как доказательство особого влияния. Такая практика наносит ущерб не только репутации конкретных людей. Она размывает границу между законным успехом и криминальным статусом, внушая молодёжи, будто за любым состоянием обязательно стоят сомнительные связи, а общественное признание невозможно без демонстрации силы и страха. Благотворительность, предпринимательство и поддержка общественных проектов должны оцениваться по реальным поступкам и проверяемым фактам, а не по искусственно созданным легендам. Если существуют доказательства преступления, ими должны заниматься компетентные органы; если доказательств нет, слухи не должны превращаться в общественный приговор.

Для подростка, который ещё только формирует представление о жизненном успехе, подобная информационная среда особенно опасна. Он может видеть, как одни люди годами учатся, работают, создают предприятия и помогают обществу, а другие получают мгновенную известность благодаря скандалам, угрозам и демонстративной браваде. Когда внимание становится главной мерой значимости, возникает соблазн выбрать короткий путь: эпатировать, провоцировать, имитировать опасность и доказывать собственную значимость через страх окружающих. В такой системе координат нож может восприниматься как аксессуар уверенности, конфликт — как способ заработать репутацию, а уголовное прошлое — как часть привлекательного образа. Это не означает, что каждый подросток поддастся подобному влиянию, но означает, что общество не должно безучастно наблюдать за тем, как насилие превращается в элемент массовой культуры.

Поэтому профилактика должна начинаться задолго до первого серьёзного правонарушения. Необходимо укреплять институты профилактики подростковой преступности, повышать качество работы инспекторов по делам несовершеннолетних и обеспечивать им условия для содержательной, а не формальной работы. Инспектор должен не просто появляться после происшествия или составлять документы, а понимать обстановку в школе и районе, замечать систематические угрозы, травлю, демонстративное ношение оружия, вовлечение подростков в опасные компании и ранние признаки эскалации конфликтов. Для этого нужны подготовка в области подростковой психологии, криминологии и профилактики насилия, взаимодействие со школами, родителями, социальными службами и психологами, а также ясные процедуры реагирования на конкретные риски.

Особая ответственность лежит на правоохранительных органах, включая Министерство внутренних дел и прокуратуру Азербайджана. Угрозы, незаконное ношение оружия, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, подстрекательство к насилию и иные противоправные действия должны пресекаться своевременно и в строгом соответствии с законом. Но борьба с криминальной романтизацией не должна превращаться в произвольное преследование музыкантов, блогеров, журналистов или авторов неудобных публикаций. Необходимы чёткие правовые критерии: где заканчивается описание проблемы и начинается реальное подстрекательство, где художественное произведение исследует криминальную среду, а где оно прямо прославляет насилие или побуждает к опасному поведению. Правоохранительная реакция должна опираться на содержание, обстоятельства и доказательства, а не на общественный шум вокруг имени или произведения.

При этом нельзя перекладывать всю ответственность исключительно на полицию и прокуратуру. Социальные сети, видеоплатформы, редакции, музыкальные площадки, родители и образовательные учреждения тоже формируют среду, в которой подростки выбирают себе образцы для подражания. Платформы должны оперативно реагировать на реальные угрозы, призывы к насилию и материалы, нарушающие закон, а редакции и авторы — осознавать, что даже критическая публикация способна невольно превратить преступника в знаменитость, если в центре внимания оказываются его предполагаемые связи, эффектные жесты и созданная вокруг него легенда. Обществу нужна не цензура всего, что касается криминального мира, а последовательный отказ от его рекламирования. Любая форма пропагандистского возвеличивания преступного поведения должна терять аудиторию, общественную привлекательность и коммерческую выгоду.

Нулевая терпимость к рекламе криминального образа не означает запрета обсуждать преступность. Напротив, о ней необходимо говорить открыто, но без героизации виновных и без превращения насилия в развлекательный спектакль. Следует показывать последствия преступлений для пострадавших и их семей, объяснять правовые последствия, рассказывать о людях, которые добиваются успеха трудом, знаниями, предпринимательством и общественно полезными делами. Школа должна быть местом, где подросток может сообщить об угрозе и получить помощь, не опасаясь насмешек; семья — пространством, где замечают тревожные перемены; государственные институты — системой, которая умеет действовать до трагедии, а не только после неё.

Криминальный образ становится модным не сам по себе. Его популярность создают внимание, повторение, коммерческий интерес, безответственные публикации и общественная привычка принимать громкую репутацию за реальную силу. Если сегодня подростку внушают, что уважение можно получить угрозой, завтра кто-то может попытаться доказать это на практике. Поэтому задача Азербайджана — не просто наказывать за уже совершённое преступление, но и последовательно устранять условия, в которых криминальная символика становится привлекательной. Нож не делает человека сильным, страх не равен уважению, а преступная легенда не заменяет ни достоинства, ни настоящего успеха. Чем раньше это станет общим принципом для семьи, школы, медиа и государственных институтов, тем меньше будет шансов, что виртуальный образ однажды закончится реальной трагедией.

Агиль Гахраманов