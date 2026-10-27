В Израиле 27 октября 2026 года проходят выборы в Кнессет 26-го созыва. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Израиля, адвокат Дин Ливне, представил обновленные данные о явке избирателей на 14:00 (16:00 по бакинскому). По его словам, «побиты все рекорды».

К этому времени проголосовало 44,9% граждан, имеющих право голоса, по сравнению с предыдущими выборами, когда явка на этот час составляла 38,9%. По данным избирательной комиссии, уже проголосовали 3 290 480 израильтян.

Также ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по состоянию на 13:00 явка на голосование составила 48% от общего числа военнослужащих.

Во многих городах сообщается о большом столпотворении и долгих очередях на избирательных участках. В свете этого ЦИК уведомил секретарей избирательных участков о том, что теперь можно начинать идентификацию следующего в очереди избирателя в то время, когда предыдущий избиратель голосует за ширмой.

Если личность избирателя не вызывает сомнений, в дополнительных вопросах нет необходимости. Разрешается голосовать по просроченному удостоверению личности, при условии, что фотография позволяет идентифицировать избирателя. Если же требуется дополнительная проверка, то один из секретарей должен провести ее в стороне, а второй продолжить принимать следующих избирателей, чтобы не задерживать очередь.

Кроме того подчеркивается, что на избирательных участках, которые закрываются в 22:00 (00:00 по бакинскому), любой избиратель, пришедший на участок до этого времени, сможет проголосовать, даже если его очередь подойдет позже. (israelinfo.co.il)