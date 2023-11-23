Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах.

Согласно первым данным экзитпола, проведенного исследовательским агентством Ipsos, Партия свободы получает 35 мест в парламенте, левый блок (GL/PvdA) — 26 мест, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) – 23 места и «Новый общественный договор» (NSC) Питера Омцига — 20.

Всего в нидерландском парламенте 150 мест. Если ни одна из партий не наберет больше 25% голосов, политикам придется начать переговоры о формировании коалиции. Большинство партий, включая левый блок (GL/PvdA) и «Новый общественный договор» (NSC), ранее исключили возможность коалиции с крайне правыми.

Однако Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьер-министра Марка Рютте не исключала такой возможности. В то же время в случае коалиции с крайне правыми в партии не хотят видеть главой правительства лидера Партии свободы (PVV) Вилдерса.

В свою очередь Вилдерс допустил коалицию с VVD и NSC, но отказался объединяться с левым блоком. «Ни одна партия больше не может игнорировать нас после того, как мы получили 35 мест», — заявил Вилдерс.

Крайне правые деятели по всей Европе от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до Марин Ле Пен во Франции поздравили Вилдерса с победой. Орбан подчеркнул, что «пришел ветер перемен».

В то же время мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Нидерландах стали напоминанием прогрессистам во всем мире о том, что угроза со стороны крайне правых реальна и «находится у нашего порога».

Окончательные результаты выборов избирательный совет Нидерландов объявит 1 декабря.

Лидер Партии свободы (PVV) Вилдерс занимается политикой более 25 лет, но ни разу не попадал в правительство. В предыдущем созыве парламента у PVV было 17 мест.

Популярность правой партии значительно выросла на фоне миграционного кризиса в Нидерландах. Вилдерс и его сторонники в ходе избирательной кампании обещали уменьшить число представителей ислама в стране за счет сокращения миграции из мусульманских стран и отказа в предоставлении убежища таким просителям.

Также Вилдерс неоднократно призывал закрыть мечети, исламские школы и запретить Коран в Нидерландах.

Парламентские выборы в Нидерландах должны были пройти в 2025 году, но в июле премьер Марк Рютте объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по вопросу решения проблем миграции. (moscowtimes.ru)