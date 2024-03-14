Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что больше не будет пытаться возглавить правительство страны. На выборах, состоявшихся в ноябре 2023 года, политическая сила Вилдерса получила больше всех голосов, однако так и не смогла создать коалиционное правительство.
Вилдерс, которого часто называют «голландским Трампом», известен как противник ислама, миграции, членства Нидерландов в ЕС и выделения военной помощи Украине.
Вилдерс сообщил, что его назначение на должность премьер-министра не поддержали потенциальные партнеры по коалиции. Голосов, которые Партия свободы получила на выборах, недостаточно для самостоятельного создания правительства — как обычно и бывает в Нидерландах.
У Партии свободы 37 мест в парламенте (это рекордный для нее результат), однако для появления большинства требуется 76 мандатов.
Политическая жизнь в Нидерландах традиционно фрагментирована, поскольку в парламент может пройти любая партия, набравшая более 60 тысяч голосов. Коалиционное правительство здесь — это норма, а не исключение, как, например, в Британии.
«Я могу стать премьер-министром только в том случае, если это поддержат ВСЕ участники коалиции. Этого не произошло, — написал Вилдерс в сети Х (бывший твиттер). — Я хочу, чтобы появился правый кабинет. Меньше предоставления убежища и иммиграции. Голландия на первом месте! Любовь к моей стране и избирателям намного важнее, чем мое собственное положение».
60-летний Вилдерс пытался договориться о создании коалиционного правительства с тремя другими политическими партиями правого толка. Однако, как передает общественный вещатель Нидерландов NOS, этих силы были готовы к созданию коалиции только в том случае, если ни один из их лидеров не будет занимать должности в новом кабинете.
Пока неясно, сумели ли они прийти к компромиссу о том, кто может возглавить правительство.
В четверг создавшуюся ситуацию обсудит парламент Нидерландов. (bbc.com)