Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что больше не будет пытаться возглавить правительство страны. На выборах, состоявшихся в ноябре 2023 года, политическая сила Вилдерса получила больше всех голосов, однако так и не смогла создать коалиционное правительство.

Вилдерс, которого часто называют «голландским Трампом», известен как противник ислама, миграции, членства Нидерландов в ЕС и выделения военной помощи Украине.

Вилдерс сообщил, что его назначение на должность премьер-министра не поддержали потенциальные партнеры по коалиции. Голосов, которые Партия свободы получила на выборах, недостаточно для самостоятельного создания правительства — как обычно и бывает в Нидерландах.

У Партии свободы 37 мест в парламенте (это рекордный для нее результат), однако для появления большинства требуется 76 мандатов.

Политическая жизнь в Нидерландах традиционно фрагментирована, поскольку в парламент может пройти любая партия, набравшая более 60 тысяч голосов. Коалиционное правительство здесь — это норма, а не исключение, как, например, в Британии.