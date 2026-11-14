Дженсена Хуанга, ранее покинувшего пост генерального директора корпорации Nvidia, а также министра торговли США Говарда Лютника вызвали в Конгресс США в декабре для дачи показаний. Поводом стали отношения Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишут The New York Times и CNN.

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт направил Хуангу и Лютнику письма с просьбой выступить перед банковским комитетом сената 3 декабря.

«Недавние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность в связи с вопросами национальной безопасности и защитой чувствительных американских технологий. Американский народ заслуживает ответов», – написал он в своем твиттере.

Три комитета Палаты представителей Конгресса также вызвали Хуанга на закрытые слушания 1 декабря. Председатели комитетов по разведке и иностранным делам, а также специального комитета по Китаю направили ему письмо, в котором говорится, что в случае отказа добровольно дать показания они выдадут ему повестку.

В американской разведке считают, что Элис Хуанг, с которой Хуанг состоял в близких отношениях, будучи женатым, передавала информацию в Пекин. Она работала в сингапурской компании Megaspeed, которая покупает чипы у Nvidia.

По данным NYT, американские спецслужбы доложили о своих подозрениях президенту США Дональду Трампу примерно год назад, однако, как утверждается, он решил ничего не делать с этой информацией. Некоторые из главных советников Трампа, как пишет The Wall Street Journal, начали перекладывать вину за политический скандал на Лютника. По словам источников издания, он стал одной из главных мишеней критики внутри администрации Трампа из-за его попыток затормозить введение ограничений на экспорт американских чипов в страны Юго-Восточной Азии, давних связей с Хуангом, а также разногласий с некоторыми членами администрации.

Сам Трамп до отставки Хуанга публично поддерживал его, а после неё сказал, что глава Nvidia поступил правильно, если женщина, с которой он был в связи, действительно занималась шпионажем. Он выразил уверенность в том, что Хуанг «так или иначе встанет на ноги» и, вероятно не вполне всерьёз, предложил в качестве кандидата на пост главы Nvidia бывшего руководителя Apple Тима Кука. (svoboda.org)