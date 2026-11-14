Москва потребовала пересмотра европейской системы безопасности в качестве предварительного условия для переговоров по Украине при посредничестве США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о содержании закрытых дискуссий среди руководства стран Европы. Когда российские власти говорят об изменении «архитектуры безопасности» в Старом Свете, они имеют в виду откат НАТО к прежним границам, пояснил собеседник агентства из дипломатических кругов. Он подчеркнул, что для Европы это абсолютно неприемлемо. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ требует от Запада «документального оформления» нерасширения НАТО.

Несмотря на то что в Европе считают недопустимым обсуждать вопрос о системе безопасности с Москвой, которая сама нарушает текущие договоренности, некоторые лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, в частном порядке продвигают идею хотя бы начать говорить на эту тему параллельно с мирными переговорами, отметили знакомые с ходом обсуждений источники. По их информации, такая перспектива вызвала резкое неприятие — как публичное, так и кулуарное — со стороны многих стран, граничащих с РФ. Там считают, что само вступление в подобный диалог лишь играет на руку Кремлю. Эти вопросы обсуждались в пятницу на саммите в Дублине.

В то же время ряд европейских чиновников настаивает на прагматическом подходе, предполагающем начало консультаций с Россией об архитектуре безопасности для того, чтобы удержать ее и США в переговорном процессе. Сторонники этой линии подчеркивают, что нельзя принимать никаких решений до заключения мирного соглашения и без полного согласия всех членов ЕС и НАТО, сказали источники.

Ранее Bild сообщал, что на переговорах в Абу-Даби российская делегация потребовала отказа Финляндии от членства в НАТО, вступление которой в альянс состоялась в 2023 году. Также российская сторона высказалась за отказ блока от военных баз в Латвии, Литве и Эстонии. В ответ министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что «такие вещи не подлежат обсуждению».

Ранее источник в российской делегации на переговорах в Абу-Даби сказал Reuters, что главной целью тех обсуждений планировалось сделать изменение архитектуры безопасности на всем европейском континенте, а война в Украине должна была стать важным, но не центральным вопросом. (themoscowtimes.com)