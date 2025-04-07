Соединенные Штаты могут заключить сделку с Китаем только в том случае, если будет устранен дефицит торгового баланса между странами, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление главы Белого дома перед журналистами, сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США теряют сотни миллиардов долларов в год из-за Китая. Поэтому, если не будет решена проблема торгового дефицита, Вашингтон не пойдет на заключение сделки с Пекином.

Президент отметил, что США, введя против КНР жесткие санкции, действуют совершенно правильно.