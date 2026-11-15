Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер объявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2027 года, сообщает BBC News.

У 37-летнего спортсмена пока нет ни политической партии, ни опыта государственной службы, ни полноценной предвыборной программы. Однако его популярность уже заставила французских политиков отнестись к возможному сопернику всерьез.

Ринер представил свою инициативу под лозунгом «Франция, которую мы любим». В опубликованном в социальных сетях обращении он заявил о намерении объединить страну, повысить благосостояние граждан и выступить против расизма и уличного насилия. В рамках кампании спортсмен также посетил больницу в департаменте Сен-Сен-Дени к северу от Парижа.

Видео с заявлением Ринера набрало десятки миллионов просмотров в Instagram и X. Согласно опросу Ifop, проведенному в течение суток после публикации, 22% респондентов заявили, что могли бы проголосовать за него.

Ринер — один из самых титулованных французских спортсменов: на его счету пять олимпийских золотых медалей и 11 побед на чемпионатах мира. Он также успешно занимается бизнесом и регулярно входит в число наиболее популярных общественных деятелей страны.

Обозреватель Le Figaro Гийом Табар отмечает, что отсутствие связей с политической элитой не является препятствием для участия в президентской гонке, но само по себе также не обеспечивает победу.

Ринер позиционирует себя как кандидата, который не принадлежит ни к левым, ни к правым. В экономических вопросах и вопросах общественного порядка его взгляды, по оценке BBC, тяготеют к правому центру. Одновременно спортсмен выступает против расизма и критикует политический экстремизм, прежде всего связанный с лагерем Ле Пен.

Президент Эммануэль Макрон назвал Ринера великим чемпионом и подчеркнул, что политика не должна быть исключительной сферой профессиональных политиков. Однако сам спортсмен предостерег от попыток связать его с действующим президентом, заявив, что не является ни посланником Макрона, ни его сторонником.

Пока остается открытым главный вопрос: сможет ли Ринер превратить популярность спортсмена в реальную политическую поддержку. Для этого ему предстоит обозначить позиции по ключевым проблемам страны — пенсионной реформе, образованию, стоимости жизни, государственному долгу и войне России против Украины, а также сформировать команду и представить конкретную программу.