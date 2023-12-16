Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Об этом он сообщил Report.

Депутат также заявил, что в ближайшие дни официально представит документы в Центральную избирательную комиссию.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры действующего Президента Ильхама Алиева на выборы главы государства.