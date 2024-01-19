Председатель Национального совета (парламента) Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента весной.

Как передает #, об этом сообщило информационное агентство TASR.

По его информации, заявление о намерении баллотироваться Пеллегрини сделал во время посещения города Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Спикер парламента является самым популярным политиком республики. Согласно опросам населения, ему готовы отдать голоса более 40% из 3,5 млн избирателей страны с населением примерно 5,5 млн граждан.

Первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй тур при необходимости пройдет 6 апреля. По оценкам словацких СМИ, 48-летний Пеллегрини может обеспечить себе победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов.