В Болгарии в воскресенье, 1 ноября, проходит второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и работают до 20:00. На высший государственный пост претендуют действующий президент Илияна Йотова и бывший премьер-министр Андрей Гюров.

В ходе первого тура, состоявшегося 25 октября, ни один их кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. Йотова заручилась поддержкой 34,76 процента избирателей, за Гюрова проголосовали 31,95 процента, кандидат от националистической партии «Возрождение» Костадин Костадинов набрал 12,54 процента.

В борьбе за пост главы государства участвовали 27 человек. Явка не достигла 23 процентов, что стало рекордно низким показателем для страны.

Итог голосования укажет прежде всего на то, какой внешнеполитический курс выберет София, отмечает агентство AFP. Бывшая журналистка и экс-депутат Европартамента от фракции социал-демократов, Йотова, как и ее предшественник на посту болгарского президента Румен Радев, выступает за курс, дружественный по отношению к России. Гюров же демонстрирует прозападную наклонность, указывает AFP.

Президента Болгарии избирают на пять лет и не более чем на два срока. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов, при условии, что в голосовании участвовали свыше половины избирателей. (DW)