Чем ближе день Х — 3 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, — тем больше интрига вокруг этого события приобретает самые неожиданные обороты.

На кону стоит не просто вопрос о том, за кем окажется большинство в законодательном органе страны. Речь идет и об имидже президента США Дональда Трампа, которому предстоит ответить перед избирателями за свои громкие обещания и результаты почти двухлетнего пребывания у власти.

Вряд ли стоит сомневаться, что обещание Трампа решить российско-украинский конфликт за сутки сыграло не в его пользу. Конфликт до сих пор не урегулирован, а обещанный результат так и не достигнут.

Пожалуй, это была одна из первых серьезных ошибок американского президента, который слишком настойчиво убеждал международное сообщество, но прежде всего собственную аудиторию, в том, что способен решить любую проблему одним политическим жестом. Сутки превратились в месяцы, а конкретных сроков достижения мира так и не появилось.

Видимо, поняв, что российско-украинский конфликт не вписывается в рамки обычной бизнес-сделки, Трамп решил укрепить свои позиции другим способом.

На этот раз ставкой стал Иран. Начавшаяся 28 февраля 2026 года военная операция США и Израиля должна была продемонстрировать решительность Вашингтона и способность президента добиваться поставленных целей. Но и тут все пошло не по плану. Ожидаемой быстрой победы не получилось. Вместо нее американцы получили затяжное противостояние, дополнительные расходы и новые экономические проблемы.

Естественно, все это не могло не отразиться на рейтингах. Так, согласно опросу Reuters/Ipsos от 26 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 32% американцев, тогда как 66% ее не одобряют. Еще тревожнее для республиканцев ситуация с предстоящими выборами: демократы опережают их среди зарегистрированных избирателей на 11 процентных пунктов — 47% против 36%. Опрос NPR/PBS News/Marist от 27 октября также фиксирует преимущество демократов — 52% против 44%.

Именно в этой ситуации, когда сроки поджимают, администрация Трампа, будто чувствуя неладное, еще в начале октября решила сделать ставку на… Москву.

И данная договоренность о поставках российского дизельного топлива стала неожиданным поворотом в американской политике. На фоне проблем с ценами на энергоносители администрация Трампа рассчитывает получить дополнительные возможности для стабилизации рынка.

Но у этой сделки есть и политическая сторона. Она позволяет президенту показать, что он способен договариваться с Москвой, даже если прежние подходы Вашингтона строились на санкциях и давлении.

Но с другой стороны, для демократов — это тоже подарок. Они могут использовать договоренность против республиканцев, поставив под сомнение последовательность внешней политики Трампа.

Согласитесь, что получается довольно любопытная картина: мира на Украине нет, военная операция против Ирана не принесла ожидаемой победы, а теперь Вашингтон идет на договоренности с Москвой.

Чем ответить на такую критику республиканцам, если их главный козырь — обещание сильной Америки — пока не подкреплен убедительными результатами? Вроде, партия проиграна, но в карточной игре, как и в политике, все может решить последний козырь, о котором никто не догадывается.

И в последний момент президент США достает из рукава еще одну карту. Нет, не козырного туза, а настоящего «джокера». Причем, «джокера в юбке».

Речь идет о супруге американского президента Мелании Трамп, которая, казалось бы, без особых усилий сумела сдвинуть с места ситуацию вокруг Алешек в зоне российско-украинского конфликта.

В качестве справки: В городе Алешки Херсонской области, находящемся в зоне боевых действий, мирные жители оказались в крайне тяжелом положении. Постоянная угроза обстрелов, проблемы с доставкой продуктов, воды и медикаментов сделали ситуацию особенно опасной для пожилых людей и тех, кто не может самостоятельно покинуть город.

Именно вокруг этой гуманитарной проблемы развернулась необычная дипломатическая история. Мелания Трамп и ее представители участвовали в контактах с российской стороной, в результате которых удалось согласовать локальное прекращение огня в районе Алешек.

И здесь возникает интересный вопрос: насколько сильно этот эпизод может повлиять на политические позиции ее супруга?

Представим ситуацию глазами обычного американского избирателя. Если зрители при просмотре фильма «Титаник» или «Привидение» заливаются горючими слезами, то нетрудно представить, какую реакцию может вызвать история о спасении мирных жителей и возвращении детей к родителям.

Тем более, если за этим стоит супруга президента, которая действует не через угрозы и военную силу, а посредством личных контактов и гуманитарных договоренностей.

Несложно представить умилительно-эмоциональный настрой простых американцев.

Одним словом, вполне возможно, что успешный дипломатический жест Мелании может отразиться и на рейтинге Дональда Трампа. В конце концов, избиратели оценивают не только экономические показатели и внешнеполитические решения. Эмоциональная составляющая тоже имеет значение, особенно когда речь идет о человеческих судьбах.

Мы не беремся утверждать, что эта история изначально была частью политического плана технологов Республиканской партии. Но если подобный расчет действительно существовал, то, согласитесь, его авторы в своем деле гении.

В нужный момент на политической сцене появилась фигура, способная несколько изменить неблагоприятный для Белого дома предвыборный фон.

Конечно, локальное перемирие в Алешках еще не означает окончания войны. Но в преддверии выборов даже небольшой дипломатический успех может оказаться для Трампа весьма кстати.

Сумеет ли ставка на Меланию сыграть или нет, мы узнаем уже 3 ноября. И, возможно, именно тогда станет понятно, насколько сильным оказался этот неожиданный «джокер в юбке» в большой политической игре Дональда Трампа.