Дональд и Мелания Трамп прибыли в Виндзор на вертолете. Первую чету США встретили принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, пишет hellomagazine.com.

Для мероприятия Трамп выбрала темно-серый костюм Christian Dior Haute Couture с высоким вырезом и акцентом на талии. Она дополнила монохромный образ фиолетовой шерстяной шляпой-кантонье и темно-серыми замшевыми туфлями на каблуке.

СМИ отмечают, что первая леди США нарушила королевский протокол, не сделав реверанс перед Кейт Миддлтон и королевой Камиллой.

С 17 по 19 сентября король Чарльз и королева Камилла принимают президента Трампа и его жену с беспрецедентным вторым государственным визитом. В 2019 году королева Елизавета уже организовывала государственный банкет в честь Дональда Трампа.

В Виндзоре Дональд и Мелания посетят часовню Святого Георгия, чтобы возложить венок к могиле королевы Елизаветы II. Им проведут экскурсию по часовне. Запланировано также выступление хора. Вечер завершится роскошным государственным банкетом на 160 гостей.