Сирийские власти обсуждают перспективу присоединения к Мекканскому оборонному соглашению (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан), заявил в субботу глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.

«Что касается Мекканского пакта, на эту тему идут переговоры», — приводит The National его слова с конференции IISS Manama Dialogue.

«Независимо от того, будет ли Сирия в пакте или нет, страна является частью региональной системы безопасности, будет выступать за любую организацию, защищающую безопасность в регионе», — отметил он.

Министр также напомнил об особых отношениях Дамаска с Турцией, включая сотрудничество в военной и экономической областях.