Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Yle, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам.

Он отметил, что впервые в качестве президента Финляндии говорил с Путиным.

«Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», — сказал он.

Финский лидер отметил, что и он, и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре инициировали контакт с главой российского государства по просьбе Украины. По словам Стубба, звонок прошел в «удачное время».

«Ключевой вопрос здесь в том, соответствует ли, например, внешняя политика Соединенных Штатов в отношении России и Украины интересам Финляндии. Нам необходимо подумать, что с этим сделать», — указал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что между политикой Соединенных Штатов и европейскими странами в данный момент «наблюдаются определенные различия в нюансах». Финский лидер отметил, что Брюссель поддерживает Украину, а США выбрали роль посредника в мирных переговорах. При этом и Хельсинки не выступает в роли посредника, а «на 100%» поддерживает Киев, указал Стубб.

«Мы также передали это послание президенту Путину», — сказал он.

Стубб добавил, что звонок российскому президенту стал предметом обсуждения и с лидерами Европы. Он отметил, что это был первый раз, когда Европейский союз получил прямое сообщение от РФ по поводу военного конфликта на Украине или, например, ситуации в Балтийском море.