Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующим президентом Германии должна стать женщина. Об этом она сказала в интервью журналу Spiegel.

Меркель задали вопрос о возможных кандидатурах на пост президента и преемниках нынешнего лидера Франка-Вальтера Штайнмайера. Она ответила, что каждый должен задуматься «Не пора ли?», и обратила внимание, что пост федерального президента за 77 лет еще ни разу не занимала женщина.

Она сказала, что знает женщин, которые могли бы возглавить страну, однако не назвала имен.