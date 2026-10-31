Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующим президентом Германии должна стать женщина. Об этом она сказала в интервью журналу Spiegel.

Меркель задали вопрос о возможных кандидатурах на пост президента и преемниках нынешнего лидера Франка-Вальтера Штайнмайера. Она ответила, что каждый должен задуматься «Не пора ли?», и обратила внимание, что пост федерального президента за 77 лет еще ни разу не занимала женщина.

Она сказала, что знает женщин, которые могли бы возглавить страну, однако не назвала имен.

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Автор: Редакция | Дата: 2026/10/31, 15:09 | Рубрика: Мир

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