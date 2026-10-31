Госдепартамент США объявил о вывозе части дипломатов и членов семей сотрудников посольства с территории Саудовской Аравии — мера связана с нарастающими рисками для безопасности. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ведомства 30 октября.

«С 23 октября 2026 года Государственный департамент приказал сотрудникам правительства США и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности. <…> Хуситы ведут боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе наносят удары по гражданским аэропортам и другим объектам критически важной инфраструктуры, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в транспортном сообщении», — указано в публикации.

Госдепартамент особо подчеркнул, что для использования любого аэропорта в Саудовской Аравии дипломаты обязаны предварительно получить специальное разрешение от главы миссии — это связано с недавними атаками на аэропорты королевства с применением ракет и беспилотников.

Гражданам США ведомство рекомендовало быть готовыми к ряду рисков: возможны атаки на аэропорты, закрытие воздушного пространства, отмена рейсов и серьезные сбои в транспортном сообщении. Американских граждан также настоятельно попросили проявлять максимальную осторожность в случае, если они решат воспользоваться аэропортами в Саудовской Аравии.