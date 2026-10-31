Политика демократической партии США привела к гибели Голливуда. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде, передает РИА Новости.

«Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это», – сказал Трамп.

По его словам, представители киноиндустрии, «которые годами говорили обо мне гадости», теперь обращаются к политику и просят налоговых льгот, «потому что их индустрия в этой стране умирает».

Президент допустил, что предоставит льготы киноотрасли США.