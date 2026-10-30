Секретная служба США работает над возвратом средств, похищенных с крупнейшей биржи Binance. Сообщение ведомства передает Би-би-си.

Специалисты работают вместе с партнерами из частного сектора для «выявления, заморозки, отслеживания и возврата средств» и в координации с прокуратурой по округу Колумбия, чтобы «установить личности киберпреступников, ответственных за произошедшее, и привлечь их к ответственности».

«Наше расследование находится на начальной стадии; мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую криптобиржу Binance. По информации самого сервиса, ущерб может составить свыше $6 млрд. Если эти оценки подтвердятся, то взлом станет крупнейшим в истории.

В этот же день Binance приостановила ввод и вывод средств. Позднее биржа сообщила, что уже приступила к возврату активов пострадавшим от хакерской атаки пользователям.

По предварительным данным расследования, злоумышленники получили доступ к личному ноутбуку одного из инженеров DevOps. Это позволило хакерам получить доступ к сервисному контейнеру и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. Американские и сингапурские эксперты в сфере кибербезопасности считают, что к взлому может быть причастна Северная Корея.

Официального заявления Пхеньяна по этому поводу пока не поступало.