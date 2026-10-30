В сентябре 2027 года в Sea Breeze состоится первый в стране этап международной серии соревнований по плаванию в открытой воде OCEANMAN Azerbaijan.

Проект реализуется по инициативе компании Caspian Aqua Challenge при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Dream Group International.

Соревнования объединят профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран, открывая новые возможности для развития плавания на открытой воде и продвижения Азербайджана как направления для спортивного туризма, сообщает #.

На днях, в рамках подготовки OCEANMAN Azerbaijan — Sea Breeze 2027, польский ультрамарафонец Бартломей Кубковски и первый азербайджанец, переплывший пролив Гибралтар, Борис Наджафов, совершили десятикилометровый заплыв напротив апарт-отеля The Grand в Sea Breeze, оценив предполагаемый маршрут соревнования.

Кубковски известен своими достижениями в плавании на сверхдлинные дистанции. В августе 2026 года он совершил заплыв через Балтийское море из Швеции в Польшу, преодолев около 160 километров без остановки и проведя в воде более 55 часов. Борис Наджафов в сентябре этого года совершил 25-километровый заплыв между Корсикой и Сардинией через пролив Бонифачо и обратно.

В Sea Breeze Grand Hall состоялась презентация проекта и пресс-конференция с участием представителей спортивного сообщества.

«В 2026 году Баку получил статус мировой спортивной столицы, что стало признанием достижений Азербайджана в сфере спорта. Проведение OCEANMAN в 2027 году станет логичным продолжением этой работы и ещё одним подтверждением доверия международного спортивного сообщества к нашей стране», — отметил руководитель отдела спорта Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов.

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Жаля Ахмедова обратила внимание на роль проекта в популяризации плавания и здорового образа жизни: «Наша цель — чтобы каждый научился плавать и мог заниматься этим в любом возрасте, будь то 60 или 80 лет. Ведь плавание играет важную роль в укреплении здоровья».

Основатель OCEANMAN Фермин Эгидо рассказал о перспективах развития плавания на открытой воде в Азербайджане и привлечения международного спортивного сообщества. «Наша задача — не только привлекать в Азербайджан пловцов со всего мира и дарить им незабываемые впечатления, но и вносить вклад в развитие местного сообщества. В стране есть большой потенциал для популяризации плавания на открытой воде среди детей и взрослых. Уверен, что вместе мы напишем новую главу в истории этого вида спорта», — отметил он.

“Наша цель — развивать плавание на открытой воде и привлекать в Азербайджан туристов, спортсменов, их семьи и друзей, чтобы они приезжали в Баку, отдыхали в Sea Breeze, а возвращаясь домой, делились своими впечатлениями. И, конечно, мы хотели бы, чтобы как можно больше наших спортсменов поднимали флаг Азербайджана на международных соревнованиях”, — сказала CEO OCEANMAN Azerbaijan Сабина Мамедова.

«Это идеальное место для OCEANMAN. Здесь есть всё: прекрасная погода, отличное море, замечательные люди и великолепная кухня. Думаю, азербайджанский этап станет одним из лучших в истории серии», — поделился Бартломей Кубковски.

Борис Наджафов также отметил благоприятные условия для плавания в акватории Sea Breeze, включая комфортную температуру воды и отсутствие сильных течений. По его словам, особую привлекательность будущему маршруту придают живописные виды и архитектурные достопримечательности города-курорта: «Участники обогнут остров и проплывут мимо Caspian Dream Liner — впечатляющего архитектурного сооружения в форме круизного лайнера. Уверен, этот маршрут подарит незабываемые впечатления как новичкам, так и опытным пловцам».

29 октября также открылась регистрация на участие в проекте OCEANMAN Azerbaijan 2027. Для участников, зарегистрировавшихся в течение первых 48 часов, организаторы предусмотрели скидку в размере 25%.

OCEANMAN — крупнейшая и наиболее престижная международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. Ее этапы проходят в более чем 35 странах мира, объединяя профессиональных спортсменов, опытных пловцов, любителей возрастом от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

Программа OCEANMAN Azerbaijan — Sea Breeze 2027 предусматривает соревнования на нескольких дистанциях: OCEANMAN на 10 километров, HALF OCEANMAN на 5 километров, SPRINT на 2 километра, детский заплыв OCEANKIDS, командную эстафету OCEANTEAMS, а также благотворительный заплыв OCEANMAN INSPIRATION для детей с особенностями развития. Помимо спортивной программы, планируется организация фестивальных мероприятий для участников и гостей.

Миссия проекта — развивать плавание на открытой воде как доступный, безопасный и вдохновляющий вид спорта, объединяющий людей разных возрастов, культур и стран. Поэтому каждый этап серии строится не только вокруг соревнований, но и вокруг атмосферы яркого спортивного фестиваля, путешествий и новых впечатлений.

Проведение OCEANMAN Azerbaijan – Sea Breeze 2027 позволит представить Каспийское море международному сообществу пловцов, привлечь внимание к туристическому потенциалу региона и укрепить позиции Азербайджана на мировой спортивной карте.

Соревнования будут проходить с 3 по 5 сентября 2027 года в Sea Breeze. Развитая инфраструктура города-курорта позволяет проводить более 100 мероприятий разного формата в год — от международных музыкальных фестивалей и спортивных чемпионатов до инвестиционных форумов, культурных и общественных проектов.

Организаторам предоставляются необходимые технические и сервисные возможности, а участникам и гостям — комфортное размещение на побережье Каспийского моря в 20 минутах езды от центра Баку и в 15 минутах езды от аэропорта, разнообразные варианты отдыха и доступ ко всем преимуществам Sea Breeze.