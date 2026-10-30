Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров узнал соперника по схватке за бронзовую медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за третье место в весовой категории до 73 кг олимпийский чемпион встретится с представителем Великобритании Иракли Гогинашвили.

Ранее Гейдаров уступил в полуфинале таджикистанцу Масуди Ахмадзоду и лишился возможности побороться за «золото».

До этого азербайджанский дзюдоист одержал три победы подряд. В стартовом поединке он одолел румына Лучиана Борса Думитреску, затем в 1/8 финала взял верх над бельгийцем Абдул-Маликом Умаевым, а в четвертьфинале победил представителя Косово Акила Гьякову.

В той же весовой категории Камран Сулейманов уступил узбекистанцу Замохшари Бекмуродову в первом поединке и завершил выступление.

В женских соревнованиях Судаба Агаева (70 кг) победила американку Нэнси Нгуен, однако в 1/8 финала проиграла португалке Таисе Пине.

Напомним, в первый день турнира сборная Азербайджана завоевала три медали. Балабей Агаев (60 кг) и Кенуль Алиева (48 кг) стали победителями соревнований, а Рашад Елькиев (66 кг) завоевал «бронзу».

Турнир Большого шлема в Абу-Даби завершится 31 октября.